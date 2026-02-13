Редакторы журнала Vogue назвали необычный модный тренд на весну 2026 года. Материал появился на сайте издания , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: vogue.com

Речь идет о туфлях-«перчатках» — обуви из мягкой и эластичной кожи, которая облегает ногу. Подобные изделия включили в свои коллекции известные бренды.

Так, Toteme продемонстрировал вариант на низком каблуке, Courreges — фасон с высоким миндалевидным вырезом, а MM6 представил балетки с квадратным носом.

В то же время данные предметы гардероба предлагают к покупке марки Alaïa, & Other Stories, Mango и H&M.

Ранее журнал Vogue назвал главные оттенки весны-лето 2026 года. Редакторы отметили, что в тренде окажется нежно-розовый оттенок, который можно сочетать с шоколадным, хаки, серым, черным и красным. Подобные образы уже показали на подиумах бренды Gucci, Valentino, Alaïa и Balenciaga. Из оттенков также будут популярны приглушенные персиковый, сиреневый и пудрово-желтый.