Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года

Lifestyle
95
Айман Аманжолова
корреспондент

Редакторы журнала Vogue назвали необычный модный тренд на весну 2026 года. Материал появился на сайте издания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: vogue.com

Речь идет о туфлях-«перчатках» — обуви из мягкой и эластичной кожи, которая облегает ногу. Подобные изделия включили в свои коллекции известные бренды.

Так, Toteme продемонстрировал вариант на низком каблуке, Courreges — фасон с высоким миндалевидным вырезом, а MM6 представил балетки с квадратным носом.

В то же время данные предметы гардероба предлагают к покупке марки Alaïa, & Other Stories, Mango и H&M.

Ранее журнал Vogue назвал главные оттенки весны-лето 2026 года. Редакторы отметили, что в тренде окажется нежно-розовый оттенок, который можно сочетать с шоколадным, хаки, серым, черным и красным. Подобные образы уже показали на подиумах бренды Gucci, Valentino, Alaïa и Balenciaga. Из оттенков также будут популярны приглушенные персиковый, сиреневый и пудрово-желтый.

#весна #мода #тренд #Vogue

