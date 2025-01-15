Воинской части подарили машину

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Начальник департамента полиции Нурсултан Мукашев вручил благодарственные письма четверым военнослужащим, оперативно задержавшим подозреваемого в убийстве. Торжественная церемония награждения прошла на плацу воинской части 5510.

Обращаясь к гвардейцам, первый руководитель департамента поблагодарил их за проявленную оперативность и умелые действия в раскрытии преступления по горячим следам. Благодарственные письма вручены начальнику войскового наряда Жангазы Шайхину, командиру подразделения 1-го батальона оперативного назначения Руслану Кульмаганову и солдатам 1-го батальона Мунлыкжану Муталиеву и Мавланбеку Мирталипову.

Кроме благодарственных писем, Мукашев вручил командиру воинской части Берику Кожахметову ключи от служебной автомашины Chevrolet Cobalt. Новый автотранспорт будет применяться для решения первостепенных задач по охране общественного порядка.

Напомним, что 11 января в Кокшетау войсковым нарядом был задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Во время несения службы военнослужащие заметили трех подозрительных мужчин и решили проверить их документы. У одного из задержанных гвардейцы нашли удостоверение личности, принадлежащее третьему лицу. После доставления в управление полиции выяснилось, что мужчина совершил убийство и скрылся. В настоящее время фигурант водворен в ИВС, полицейские проводят расследование.

По словам начальника войскового наряда Жанғазы Шайхина, солдаты Муталиев М. и Мирталипов М. проявили профессионализм и смелость при задержании подозреваемого, который во время проверки вел себя агрессивно и отказывался выполнять требования военнослужащих.

Стоит отметить, что солдаты прибыли на службу в Акмолинскую область из Алматы и Туркестана.

Ежедневно, совместно с сотрудниками батальона патрульной полиции, солдаты заступают на службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на улицах областного центра. Пешие наряды следят за оперативной обстановкой в городе, патрулируют улицы, а также принимают активное участие в обеспечении безопасности во всех массовых мероприятиях.