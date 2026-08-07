Первое Возрождение: аль-Фараби – представитель переводческого движения
Юлия Хан, культурный антрополог, психолог, PhD (Сеульский национальный университет)
Когда мы говорим об истории философии, нам часто представляется прямая линия – от Древней Греции к европейскому Возрождению, затем к Просвещению и современному Западу. В такой привычной схеме Платон и Аристотель стоят у истоков, а европейские мыслители выглядят естественными наследниками. Однако эта картина слишком узка. Она почти не оставляет места арабско-персидскому миру, где античное знание не только сохранили, но и превратили в новую философскую и научную культуру.