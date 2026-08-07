Основа дружбы и единства

В родном селе Шамхата сегодня проживают около 60 тыс. человек: узбеки, казахи, представители других этносов. Южные области – яркий пример сложившегося добрососедства, уверен полицейский, так что совсем неудивительно, что жители Карабулака владеют несколькими языками.

Шамхат Музафарович с благодарнос­тью вспоминает школьные годы и учебу в Алматинской академии МВД РК им. М. Есболатова.

– Я окончил школу с казахским языком обучения с красным аттестатом, – рассказывает он. – У нас были замечательные преподаватели. Кстати, мои любимые предметы – математика и физика. Склонность к точным наукам, аналитике частично повлияла и на направление в профессии – выбрал цифровизацию. А полицейским я мечтал стать с детства. Помню, как брат Рустамжан Абдикаримов стал курсантом, и его выправка произвела на меня сильное впечатление. Сейчас он работает в ДЧС Туркестанской области.

Знание языков помогает в обыденной жизни, особенно если человек сам по себе общителен. В профессиональном плане знание государственного языка – тоже преимущество. Свою работу Шамхат Саврантаев очень любит.

– А еще спорт люблю с детства, увлекаюсь футболом, – признается старший лейтенант. – Играл в школе, в Академии МВД. В 2017 году выступал в юношеской лиге за шымкентский клуб, а это уже профессиональный футбол. В Жезказгане тоже нашел единомышленников, частенько устраиваем дружеские соревнования. На своем опыте могу сказать: спорт тоже помогает найти общий язык с человеком, обрести друзей. Уверен, многие со мной согласятся.

В Жезказган Шамхат Саврантаев приехал по распределению сразу по окончании Академии МВД. Его первая должность – инженер управления полиции города Жезказгана, сейчас работает старшим инженером управления цифровизации и ИИ.

– Сначала было трудно привыкнуть: другой климат, ритм жизни, меньше зелени и не так много людей, как в родной Туркестанской области, – вспоминает он. – Сейчас чувствую, что мне нравится здесь больше, чем в Шымкенте или Алматы. Возможно, дело в тех замечательных людях, которых встретил в Улытау. У меня прекрасные взаимоотношения с коллегами, начальством. Я чувствую, что меня ценят, вижу доброе отношение к себе.

В прошлом году Шамхат Саврантаев стал победителем языкового конкурса, который проводил акимат области. Эта победа для него – приятная неожиданность.

– Цель конкурса – не только повышение уровня знания государственного языка, – отмечает он. – Такие мероприятия помогают популяризировать казахский. Национальностей в нашей стране много, поэтому знание языка играет важную роль. Это перспективы в карьере, укрепление межнационального согласия, уважение к стране, в которой живешь.

Зная казахский язык с детства, Шамхат Саврантаев считает, что каких-то особых секретов в его изучении нет. Расширяя словарный запас, общаясь, можно почерпнуть очень многое. Главное – уделять больше внимания учебе.

– В моей семье все говорят по-казахс­ки, – говорит Шамхат. – Родители нас так воспитали, эти знания передам своим детям. Мы живем в Казахстане, а значит, должны знать государственный язык. Могу сказать по окружающим, что все больше этносов стремятся изучать казахский. Думаю, это хорошее начинание. Неважно, как вам удобно учиться: будет ли это приложение в Интернете, учебники или курсы, но с первого шага, с первого слова вы поймете, что язык – это основа дружбы.