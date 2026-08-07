Основа дружбы и единства

Статьи,Қазақ тілі
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

– Когда с малых лет слышишь казахскую речь, легко начинаешь ее понимать, – говорит старший инженер управления цифровизации и искусственного интеллекта департамента полиции области Улытау старший лейтенант Шамхат Саврантаев. – Я свободно говорю на трех языках – казахском, русском и родном узбекском. В селе Карабулак в Туркестанской области, где я родился и вырос, нет такого понятия «языковой барьер».

фото из архива Шамхата Саврантаева

В родном селе Шамхата сегодня проживают около 60 тыс. человек: узбеки, казахи, представители других этносов. Южные области – яркий пример сложившегося добрососедства, уверен полицейский, так что совсем неудивительно, что жители Карабулака владеют несколькими языками.

Шамхат Музафарович с благодарнос­тью вспоминает школьные годы и учебу в Алматинской академии МВД РК им. М. Есболатова.

– Я окончил школу с казахским языком обучения с красным аттестатом, – рассказывает он. – У нас были замечательные преподаватели. Кстати, мои любимые предметы – математика и физика. Склонность к точным наукам, аналитике частично повлияла и на направление в профессии – выбрал цифровизацию. А полицейским я мечтал стать с детства. Помню, как брат Рустамжан Абдикаримов стал курсантом, и его выправка произвела на меня сильное впечатление. Сейчас он работает в ДЧС Туркестанской области.

Знание языков помогает в обыденной жизни, особенно если человек сам по себе общителен. В профессиональном плане знание государственного языка – тоже преимущество. Свою работу Шамхат Саврантаев очень любит.

– А еще спорт люблю с детства, увлекаюсь футболом, – признается старший лейтенант. – Играл в школе, в Академии МВД. В 2017 году выступал в юношеской лиге за шымкентский клуб, а это уже профессиональный футбол. В Жезказгане тоже нашел единомышленников, частенько устраиваем дружеские соревнования. На своем опыте могу сказать: спорт тоже помогает найти общий язык с человеком, обрести друзей. Уверен, многие со мной согласятся.

В Жезказган Шамхат Саврантаев приехал по распределению сразу по окончании Академии МВД. Его первая должность – инженер управления полиции города Жезказгана, сейчас работает старшим инженером управления цифровизации и ИИ.

– Сначала было трудно привыкнуть: другой климат, ритм жизни, меньше зелени и не так много людей, как в родной Туркестанской области, – вспоминает он. – Сейчас чувствую, что мне нравится здесь больше, чем в Шымкенте или Алматы. Возможно, дело в тех замечательных людях, которых встретил в Улытау. У меня прекрасные взаимоотношения с коллегами, начальством. Я чувствую, что меня ценят, вижу доброе отношение к себе.

В прошлом году Шамхат Саврантаев стал победителем языкового конкурса, который проводил акимат области. Эта победа для него – приятная неожиданность.

– Цель конкурса – не только повышение уровня знания государственного языка, – отмечает он. – Такие мероприятия помогают популяризировать казахский. Национальностей в нашей стране много, поэтому знание языка играет важную роль. Это перспективы в карьере, укрепление межнационального согласия, уважение к стране, в которой живешь.

Зная казахский язык с детства, Шамхат Саврантаев считает, что каких-то особых секретов в его изучении нет. Расширяя словарный запас, общаясь, можно почерпнуть очень многое. Главное – уделять больше внимания учебе.

– В моей семье все говорят по-казахс­ки, – говорит Шамхат. – Родители нас так воспитали, эти знания передам своим детям. Мы живем в Казахстане, а значит, должны знать государственный язык. Могу сказать по окружающим, что все больше этносов стремятся изучать казахский. Думаю, это хорошее начинание. Неважно, как вам удобно учиться: будет ли это приложение в Интернете, учебники или курсы, но с первого шага, с первого слова вы поймете, что язык – это основа дружбы.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Обеспечить качественную организацию
Летописец родного края
Comic Con Astana побил рекорд
Когда язык учит думать
Хлопковый прорыв
Здесь сбываются мечты
Помощь стала доступнее
От первых слов – к свободному общению
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Челлендж в Вооруженных силах
Национальный поэт мирового масштаба
1,4 млрд тенге выделили на водоснабжение и водоотведение в Акмолинской области
Сохраняя традиции созидания
ИИ отследит поставки угля
Comic Con Astana 2026 установил новый рекорд посещаемости
Песни Абая – в сердцах молодежи
Проект по автоматизации учета воды в бассейне реки Сырдарья одобрили государства ЦА
Казахстанский полицейский стал чемпионом международного турнира в Китае
Не теряя поливной влаги
Стали известны обладатели образовательных грантов в Казахстане
Программа модернизации – в действии
Флаг федерации профсоюзов Казахстана подняли на вершину Килиманджаро
Двое подростков заблудились в горах Алматы
Сделать город комфортным
Свыше 1900 ИИ-фильмов из более чем 90 стран поступило на Astana AI Film Festival
350 мероприятий за три дня проведут ко Дню Абая в Казахстане
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни
Семейная ферма с европейским уютом
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Готовить специалистов нового поколения
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз

Читайте также

От первых слов – к свободному общению
Помощь стала доступнее
Хлопковый прорыв
Когда язык учит думать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]