Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль

Фото из открытых источников

Volkswagen превратит культовый хэтчбек Golf GTI в электромобиль, сообщает Motor.

Выпуск культового Volkswagen Golf восьмого поколения идёт с 2019 года и в будущем году автомобиль ждёт плановое обновление, которое позволит машине оставаться в продаже ещё несколько лет.

Уже официально объявлено, что Golf IX появиться на свет не суждено, а преемником модели может стать электромобиль линейки ID, в которую, вероятно, войдёт и новый Golf GTI.

"Заряженный" хэтчбек останется в строю, но будет переведён на электрическую силовую установку, а знаменитая аббревиатура GTI получит новую расшифровку.

"Golf GTI был впервые представлен на автосалоне во Франкфурте в 1975 году и планировался к выпуску тиражом в 5000 единиц. На сегодняшний день мы продали более 2,8 миллиона машин. В 2026 году мы представим электрическую версию этой культовой модели", — написал на своей странице в соцсети главный дизайнер Volkswagen Андреас Миндт.

Своё сообщение топ-менеджер проиллюстрировал скетчем с изображением оригинального "хот-хэтча" и наброском его потенциального преемника.

Судя по всему, отказ от двигателя внутреннего сгорания не повлияет на фирменную алую полоску решётки радиатора, которая будет подчёркивать и фары.

Уже заявлено, что GTI превратится из Grand Touring Injection, как расшифровывался индекс у бензиновых моделей, в Grand Touring Intelligence.

Что за "умные" технологии имеются в виду, пока не сообщается.