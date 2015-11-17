Свежий выпуск
​Волшебный алфавит
Татьяна БЕК, Астана

Комплекс призван сделать процесс изучения анг­лийского как можно более простым и удобным. Для быстрого усвоения букв создатели использовали изображения с мультимедийных оригиналов, для упрощения фонетического восприятия внедрена инновационная методика, при которой используются казахские звуки, особое внимание уделено иллюстрациям.

Кроме анимационных материалов в учебный комплекс входят тетрадь-раскраска, цветные карандаши. Тетрадь помогает школьнику обобщать информацию из учебника, различать цвета и оттенки. Все материалы разработаны с учетом возрастных особенностей. Чтобы юным ученикам было удобно носить с собой все необходимые материалы, они помещены в специальный портфель. Таким образом, учебное пособие через чтение, визуальное и аудиовосприятие способствует всестороннему изучению иностранного языка. Данный учебный комплекс создан в рамках программы «Балапан» Министерства образования и науки РК.

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