Вопиющим случаем назвал Токаев задержание судьи Верховного суда

Президент
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Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал вопиющим случаем задержание судьи Верховного суда за коррупцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Глава государства назвал коррупцию одним из основных факторов, подрывающих доверие к судебной системе. Только за последние пять лет из-за коррупции к ответственности привлечены 17 представителей Фемиды.

Широкий общественный резонанс вызвали коррупционные факты в Туркестанском областном суде, где были осуждены председатель коллегии и судья областного суда.

"Вопиющий случай произошел на днях. Задержаны судья Верховного суда с 30-летним стажем, бывший член Высшего судебного совета, а также судья районного суда. Этот инцидент всем известен, он получил широкий негативный резонанс. Я думаю, что руководство Высшего судебного совета и Верховного Суда должны извлечь необходимые уроки и сделать нужные выводы. За последние пять лет по решению Судебного жюри 29 судей освобождены от должностей за совершение дисциплинарных проступков. В целом видно, что идет активное очищение судейских рядов. Этот процесс нельзя ни в коем случае останавливать. Нам необходимо изменить сложившийся в представлениях людей негативный образ судьи. Все служители Фемиды должны стать воплощением законности, неподкупности и профессионализма. Только так мы сможем построить правовое государство и справедливое общество", – сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы.

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