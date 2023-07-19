"Вопрос на контроле" – Закиева о деле студента-медика, истязавшего онкобольных и детей в Астане

Дело студента-медика, который истязал пациентов хосписа и детей с инвалидностью, находится на завершающей стадии. Сам студент все еще под домашним арестом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Как писал ряд СМИ, студент-медик бил пожилых людей с деменцией хосписа Астаны, заставлял их есть испражнения. Позднее истязал детей-инвалидов в реабилитационном центре.

«В настоящее время дело находится на завершающей стадии. По результатам будет принято окончательное процессуальное решение. Досудебное расследование завершено. Вместе с тем, адвокат подозреваемого на протяжении уже месяца ознакамливается с результатами», - прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

Динара Закиева также добавила, что находится на связи с Генеральной прокуратурой и держит вопрос на контроле.

«Считаю, что такие деяния должны быть рассмотрены по всей строгости закона», - добавила она.

В столичной полиции сообщили, что уголовное дело находится на стадии ознакомления с материалами досудебного расследования.

«Уголовное дело в отношении 22-летнего подозреваемого расследуется по статье 110 части 2 пункта 1,2 Уголовного кодекса РК от 3 октября 2022 года «Истязание». Подозреваемый находится под домашним арестом с апреля 2023 года, до этого мера пресечения не избиралась. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок», - отметили в полиции.