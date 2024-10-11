Вопросы ценового регулирования социально значимых продуктов питания обсудили сенаторы

Депутаты Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели рабочую встречу с руководством Министерства торговли и интеграции по вопросам отказа от действующего механизма государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания

Фото: А. Байжуманов

Основной целью данного мероприятия стало ознакомление с пилотным проектомпо внедрению нового механизма ценового регулирования в Акмолинской области в городе Акколе.

«В рамках закона по вопросам ведения бизнеса, принятого Парламентом весной текущего года были внесены поправки в Предпринимательский кодекс, предусматривающие изменение существующих подходов к регулированию цен на социально значимые продукты питания, включая отмену установления пороговых и предельных цен на них.Взамен этого будет введено регулирование и контроль за торговой надбавкой на социально значимые продукты питания», - отметила член Комитета Ляззат Рысбекова.

В рамках выезда сенаторы ознакомились с промежуточными итогами реализации проекта, работой автоматизированной информационной системы, обсудили вопросы по совершенствованию механизма ценового регулирования социально значимых продуктов питания, порядка применения предельной торговой надбавки.

В мероприятии приняли участие представители Министерств торговли и интеграции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, а также акимата Акмолинской области.