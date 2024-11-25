Вопросы возрождения и популяризации казахских пород лошадей обсудили в кабмине

Сельское хозяйство, Правительство
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По предварительным расчетам, работа по их возрождению займет не менее пяти лет

Фото: пресс-служба президента РК

Задачи и стратегические направления развития  института коневодства и кормопроизводства в Казахстане обсудили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Основные стратегические цели института – сохранение и совершенствование генофонда  казахских пород лошадей наряду с научно-практической координацией селекционно-племенной работы коневодства. Для их достижения перед институтом на ближайшую перспективу стоят задачи по определению необходимого объема и источников финансирования, привлечения к работе научных и высококвалифицированных специалистов, а также по созданию материально-технической базы.

Как отметил руководитель института Алибек Базаргалиев, в ближайшее время ведущие коневоды страны проведут обследование казахских племенных лошадей по всей республике, по итогам которого будет составлен план возрождения пород лошадей.

По предварительным расчетам, работа по их возрождению займет не менее пяти лет. Также институт коневодства и кормопроизводства, созданный на базе сельскохозяйственной опытной станции, оставляет часть прежней деятельности по растениеводству в качестве вспомогательной, необходимой для обеспечения коневодства полноценными, сбалансированными кормами.

На совещании заслушали ситуацию с ТОО «Қазақ тұлпары». На конном заводе, специализирующимся на разведении костанайской породы лошадей, осталось меньше сотни голов племенных лошадей. Этого очень мало для разведения и популяризации данной породы скакунов. 

Также остро стоит вопрос конюшен и условий содержания и разведения благородных животных. Все эти вопросы также будут решаться в рамках единой политики сохранения казахских пород лошадей института коневодства, с привлечением частных инвестиций. Принимая во внимание, что костанайская порода лошадей – верховая, скаковая, в будущем на базе ТОО «Қазақ тұлпары» планируется создать конно-спортивную школу.

В Казахстане разводится 13 пород лошадей различных направлений. Ученые-селекционеры вместе с практиками-селекционерами вывели получившие широкую известность отечественные породы лошадей, такие как: костанайская верхово-упряжного направления (1951 г.), а также кушумская (1976 г.) и мугалжарская (1998 г.) мясо-молочного направления. Отечественные породы являются ценными улучшателями местных лошадей Казахстана. По своим продуктивным качествам они находятся на уровне мировых стандартов, а по приспособленности к суровым условиям круглогодового пастбищно-тебеневочного содержания не имеют аналогов.

 

#лошади #коневодство #возрождение #породы

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