Вопросы жилищного строительства и доступности жилья обсудили в правительстве

Недвижимость,Правительство,Строительство
46
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава кабмина отметил необходимость расширения льготной программы ипотечного и арендного жилья для технических специалистов

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам дальнейшего развития жилищного строительства и повышения доступности жилья, в котором приняли участие руководство министерств промышленности и строительства, национальной экономики, финансов, АО «Отбасы банк», АО ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

На совещании был рассмотрен ход работы по исполнению поручений главы государства, озвученных в интервью газете «Ana tili», обсуждены подходы по трансформации «Отбасы банк» в институт развития и активизации работы по привлечению частных средств для дальнейшего развития отрасли, а также предложения по финансированию льготных программ, включая поддержку работников промышленных предприятий и запуск новых продуктов.

На сегодня уже начата работа по улучшению жилищных условий семей специалистов рабочих профессий с крупными предприятиями, такими как «Каражанбасмунай», «Шубарколь комир», «Евроазиатская энергетическая корпорация», «ССГПО», «ТНК «Казхром», «Алюминий Казахстана», «Казахстанский электролизный завод» и другими организациями.

Руководитель правительства отметил необходимость расширения льготной программы ипотечного и арендного жилья для технических специалистов в рамках объявленного Года рабочих профессий. Трансформация банка нацелена на усиление его работы по предоставлению жилья нуждающимся гражданам по принципу «одного окна» и в целом на развитие экономики страны.

По данным Министерства промышленности и строительства, по итогам 2024 года в Казахстане введены рекордные 18,9 млн кв м жилья, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Индекс физического объема отрасли за год составил 113,1%. Ведется работа по исполнению поставленной президентом задачи по достижению показателей в 111 млн кв. м к 2029 году.

В рамках мер государственной поддержки гражданам предоставляется арендное, кредитное жилье, реализуются программы «2-10-20», «5-10-20», и др. В 2024 году «Отбасы банк» было выдано 71 452 займа на сумму 1,29 трлн тенге, из которых 39,8% – на приобретение первичного жилья. Совокупно по программам «Отау» и «Наурыз» выдано 10 003 займов на сумму 251,9 млрд тенге.

#Правительство #жилье #строительство #ипотека

Популярное

Все
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Миллиарды крутятся на зонах
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
В госсобственность вернули водно-спортивный комплекс
Осужденные осваивают рабочие профессии
За что страдают дети?..
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
Робот «подвинул» ЧСИ
Кольсайский диссонанс
На угольных шахтах АО «Qarmet» внедряется система позиционирования
Готовь сани летом, а «лейку» – зимой
Ча-ча, раз, два, три
В целях реализации антикоррупционной политики
Прирастает дачами Конаев
Будьте здоровы!
Мұзтау привлекает туристов
Из города – в село
Сельский музыкант собрал коллекцию народных инструментов
Создается рыбоводческий кластер
Районные больницы получают современное медоборудование
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
На языке текста и рисунка
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Назначен новый министр юстиции
Сбалансированный подход
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Дорогу молодым!
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Токаев примет участие в работе саммита в ОАЭ
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Проектный офис по реализации нового нацпроекта заработал в …
В 2025 году в Казахстане построят 19 млн квадратных метров …
Основные условия соглашений об инвестициях рассмотрели в пр…
Премьер-министр дал ряд поручений по подготовке к зимней Аз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]