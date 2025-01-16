Вопросы жилищного строительства и доступности жилья обсудили в правительстве

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам дальнейшего развития жилищного строительства и повышения доступности жилья, в котором приняли участие руководство министерств промышленности и строительства, национальной экономики, финансов, АО «Отбасы банк», АО ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

На совещании был рассмотрен ход работы по исполнению поручений главы государства, озвученных в интервью газете «Ana tili», обсуждены подходы по трансформации «Отбасы банк» в институт развития и активизации работы по привлечению частных средств для дальнейшего развития отрасли, а также предложения по финансированию льготных программ, включая поддержку работников промышленных предприятий и запуск новых продуктов.

На сегодня уже начата работа по улучшению жилищных условий семей специалистов рабочих профессий с крупными предприятиями, такими как «Каражанбасмунай», «Шубарколь комир», «Евроазиатская энергетическая корпорация», «ССГПО», «ТНК «Казхром», «Алюминий Казахстана», «Казахстанский электролизный завод» и другими организациями.

Руководитель правительства отметил необходимость расширения льготной программы ипотечного и арендного жилья для технических специалистов в рамках объявленного Года рабочих профессий. Трансформация банка нацелена на усиление его работы по предоставлению жилья нуждающимся гражданам по принципу «одного окна» и в целом на развитие экономики страны.

По данным Министерства промышленности и строительства, по итогам 2024 года в Казахстане введены рекордные 18,9 млн кв м жилья, что на 6,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Индекс физического объема отрасли за год составил 113,1%. Ведется работа по исполнению поставленной президентом задачи по достижению показателей в 111 млн кв. м к 2029 году.

В рамках мер государственной поддержки гражданам предоставляется арендное, кредитное жилье, реализуются программы «2-10-20», «5-10-20», и др. В 2024 году «Отбасы банк» было выдано 71 452 займа на сумму 1,29 трлн тенге, из которых 39,8% – на приобретение первичного жилья. Совокупно по программам «Отау» и «Наурыз» выдано 10 003 займов на сумму 251,9 млрд тенге.