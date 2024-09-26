Алматинец выкрал из машины барсетку с 23 млн тенге

Вместе с супругой они обменяли краденые купюры на доллары

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы водитель мопеда вытащил из салона автомобиля барсетку с крупной суммой денег. Полиция города раскрыла преступление по горячим следам, передает Kazpravda.kz

По данным полиции Жетысуского района, к ним с заявлением обратился представитель фирмы по продаже кабеля. Из его машины пропала барсетка с 23 млн тенге. По словам мужчины, он ненадолго оставил авто, а когда вернулся, обнаружил, что окно разбито.

«Для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. С помощью видеосистем поминутно восстановили хронологию действий потерпевшего и установили подозреваемого, выжидавшего подходящий момент для кражи. По одной из версий следствия, злоумышленник мог действовать по наводке – она тщательно проверяется», – сообщил начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Чтобы быть мобильным и остаться неузнанным под шлемом, подозреваемый передвигался на мопеде, но оперативники его быстро вычислили и задержали.