Воспитатель специализированного детсада Павлодара избила малыша: проведена проверка

Полицейские провели проверку по факту избиения детей в специализированном детском саду города Павлодара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Информацию стражи порядка получили при мониторинге социальных сетей. Так, 18 октября в Instagram жительница Павлодара рассказала, что обнаружила у своего малолетнего сына, посещающего специализированный детский сад, синяки и ссадины.

«Полиция по данному факту провела проверку. Установлено, что воспитатель детского сада № 52, расположенного по улице Урицкого, нанесла телесные повреждения малолетнему мальчику 2017 года рождения.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой «телесные повреждения, нанесенные ребенку, соответствуют причинению легкого вреда здоровью». В связи с чем в отношении 30-летнего воспитателя детского сада начато административное производство по части 1 адмстатьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья». Материал будет рассмотрен в суде», – отметили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Здесь уточнили, что в полицию с заявлением обратился лишь один законный представитель малолетнего ребенка.

Также результаты проверки будут направлены в областное управление образования для принятия мер дисциплинарного воздействия в отношении работника и руководителя дошкольного учреждения.