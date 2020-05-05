​Восстановить рост экономики

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Сергей Осанов

В период с 29 апреля по 4 мая Премьер-министр Аскар Мамин провел совещания по вопросам развития и поддержки строительной отрасли, гражданской авиации, обрабатывающего сектора, агропромышленного и транспортного комплексов, малого и среднего бизнеса, торговли и туризма.

В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АО «НУХ «Байтерек», НПП «Атамекен» и отраслевых ассоциаций.

На совещаниях детально рас­смот­рены меры налогового стимулирования субъектов предпринимательства, вопросы кредитования, защиты отечественных товаропроизводителей, инструменты регулируемых закупок, поддержки экспортоориен­тированных предприятий, в первую очередь производящих продукцию средних и высоких переделов, дальнейшее упрощение разрешительных процедур.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил учесть выработанные подходы по поддержке отрас­лей экономики при подготовке Комплексного плана по восстановлению экономического роста Казахстана.

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