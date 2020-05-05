​Восстановить рост экономики

В период с 29 апреля по 4 мая Премьер-министр Аскар Мамин провел совещания по вопросам развития и поддержки строительной отрасли, гражданской авиации, обрабатывающего сектора, агропромышленного и транспортного комплексов, малого и среднего бизнеса, торговли и туризма.
В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, АО «ФНБ «Самрук-Қазына», АО «НУХ «Байтерек», НПП «Атамекен» и отраслевых ассоциаций.
На совещаниях детально рассмотрены меры налогового стимулирования субъектов предпринимательства, вопросы кредитования, защиты отечественных товаропроизводителей, инструменты регулируемых закупок, поддержки экспортоориентированных предприятий, в первую очередь производящих продукцию средних и высоких переделов, дальнейшее упрощение разрешительных процедур.
Премьер-министр Аскар Мамин поручил учесть выработанные подходы по поддержке отраслей экономики при подготовке Комплексного плана по восстановлению экономического роста Казахстана.