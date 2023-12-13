Возможно ли использовать деньги коррупционеров на жильё для малообеспеченных, ответил глава Минфина

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировал озвученное ранее предложение депутатов о привлечении изымаемых у коррупционеров  денег на строительство жилья для малообеспеченных, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: orda.kz

Глава Минфина напомнил, что закон по возврату незаконно выведенных активов сейчас работает, и есть несколько опций возврата капитала.

«При этом, тот человек, который потенциально может попасть в реестр, может прийти в комиссию добровольно и сказать: «Вот, столько-то я заработал, столько-то вывел, я хочу инвестировать эти деньги в Казахстан». Он может выбрать какой-то важный социально-экономический проект в регионах, в моногородах и профинансировать. Эта опция предусмотрена законом. Либо он может принести частично деньгами и сказать: «Вот столько-то вернул, из страны вывел либо находится на таких-то счетах. Вот я вам возвращаю». Для этого у нас открыт специальный счет. Либо третья опция – он может вернуть имущество акциями, облигациями, ценными бумагами, драгоценными камнями и так далее. Мы для этого создали специальную компанию, которая будет управлять. Если это имущество пригодно для государства, в том числе для школ, больниц, мы передаем, естественно, на баланс соответствующего госоргана. Если это имущество интересно для бизнеса, мы через открытый аукцион можем его реализовать либо передать в конкретную среду. Все эти опции предусмотрены законом. Дело за непосредственно этим человеком. Он должен принять соответствующее решение», - пояснил Жамаубаев.  

Отвечая на конкретизирующий вопрос журналистов о том, означает ли это, что строительство жилья на деньги коррупционеров не исключается, Ерулан Жамаубаев ответил: «Не исключается».

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