В Библиотеке Первого Президента открылась выставка «Родина моя – Казахстан», посвященная 30-летию Всемирного

курултая казахов.

За годы Независимости в стране сделано многое для укреп­ления межэтнического мира и духовного согласия. Сегодня успешный дипломатический опыт Казахстана, основанный на консолидирующей роли общественных и государственных институтов и гражданской толерантности, позволяет проводить в стране такие международные мероприятия как Саммит ОБСЕ, Съезд лидеров мировых и традиционных религий, 7-е зимние Азиатские игры, выставка EXPO-2017 и другие.

– Сегодняшняя выставка посвящена 30-летию I Всемирного курултая казахов, возродившего древнюю традицию проведения курултаев. Созванный на заре независимости по инициативе Первого Президента Казахстана, І Всемирный курултай казахов способствовал единению казахского народа, – отметил директор Библиотеки Первого Президента РК Бакытжан Темирболат.

Так, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, по состоянию на первое полугодие текущего года с 1991 года в Казахстан вернулись около 1 млн 100 тыс. этнических казахов.

– Национальный курултай, проведенный в июне в священном Улытау, объединил и вдохновил казахстанское общество на строительство Нового Казахстана. Открывая тогда народное собрание, Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил: «Следуя заветам предков, мы созвали Национальный курултай. Улытау, расположенный в самом сердце Великой степи, был свидетелем многих исторических событий. Здесь состоялось немало важных встреч, определивших судьбу нации. И сегодня мы здесь, чтобы, продолжая преемственность поколений, укрепить наше единство во имя нашего будущего», – напомнил Бакытжан Темирболат.

О преемственности традиций казахского народа говорил и декан исторического факультета ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Тлеген Садыков:

– Именно на принципах преемственности построены основные идеи созидания Нового Казахстана. Возрождение древней традиции проведения курултаев происходит в русле восстановления демографического баланса в стране, обеспечения благоприятных условий для жизни казахов на родине и за рубежом, а также возвращения этнических казахов на историческую Родину.

Выставка «Родина моя – Казахстан», сформирована на основе музейных, архивных и книжных коллекций Библиотеки Первого Президента РК и состоит из двух разделов. В разделе «Курултай – возрождение традиций предков» представлены материалы об истории становления народного собрания, призванного объединить казахов со всего мира для решения важнейших вопросов жизнедеятельности этноса. В разделе «Курс преемственности. Новый Казахстан» раскрываются основные аспекты деятельности курултая за годы независимости и дальнейшие перспективы прилагаемых государством и обществом усилий по национальной консолидации и укреплению единства народа Казахстана.