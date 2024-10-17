Возврат активов: логистические центры построят на 7 млрд тенге

В рамках работы по возврату активов начата реализация инвестиционных проектов по строительству двух торгово-логистических центров на сумму более 7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по возврату активов ГП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ожидается, что строительство указанных комплексов уменьшит дефицит складских помещений в стране, что положительно повлияет на снижение конечной стоимости товаров для населения.

«Реализация указанных инвестиционных проектов станет дополнительным толчком, направленным на приток налоговых поступлений в бюджет и создание новых рабочих мест», – отметили в госоргане.

Всего на сегодня реализуются 8 инвестиционных проектов на сумму 30 млрд тенге.

Работа в данном направлении продолжается, заверили в комитете.