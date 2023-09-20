Впечатляющая победа

Давно мы не видели столь нацеленного на результат «Барыса», выступающего в международной Континентальной хоккейной лиге. Его соперником в этот раз стал второй региональный клуб, представляющий Татарстан (первый здесь – казанский «Ак барс»). Нижнекамские «волки» (это талисман данной российской команды) очень надеялись поправить свое турнирное положение в Астане. Но и нашим «барсам» после не­удачного старта в новом сезоне очки нужны нынче позарез.

Счет был открыт уже на 13-й секунде поединка, когда первую шайбу забросил наш американский легионер Джозеф Лабейт. На четвертой минуте канадский защитник Нельсон Ножье удвоил преимущество астанинцев. На 38-й минуте еще один американец Райли Барбер в третий раз огорчил россиян. На 44-й минуте отличился уже шведский форвард Понтус

Оберг. На 47-й минуте Джозеф Лабейт оформил дубль, а на 55-й второй гол провел и Понтус Оберг. На 57-й минуте у нас отличился Всеволод Логвин, а на 58-й окончательную точку в мачте – 8:0 – поставил Динмухамед Кайыржан.

В этой победе стоит отметить и вратаря сборной Казахстана Андрея Шутова, который, кстати, совсем недавно по итогам сезона 2022⁄2023 был признан отечественными спортивными журналистами лучшим хоккеис­том страны. Этот сезон он также начал впечатляюще. Из трех игр, в которых он принимал участие в рамках КХЛ, не проиграл ни одного матча в рамках основного времени. В двух поединках, когда он стоял на воротах, «Барыс» выиграл, а в одном – в Новосибирске, уступил местной «Сибири» уже после серии буллитов. В игре с сибиряками Андрей отстоял на ноль в основные 60 минут и дополнительные пять, а пропус­тил лишь в серии хоккейных пенальти.

Кстати, во время победного поединка «барсов» в Астане на трибунах присутствовал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, который поздравил столичную дружину с выигрышем и пожелал дальнейших успехов. Может быть, его пример станет положительным, и матчи казах­станских команд все больше будут посещать высокопоставленные госслужащие, которые явно прибавляют огонь действиям спортсменов. Например, так было и в поединке сборной Казахстана по футболу, которую посетил Глава государства, и мы тогда победили Северную Ирландию.