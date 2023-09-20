Впечатляющая победа Статьи 20 сентября 2023 г. 2:00 160 Аскар Султан Столичный «Барыс» на домашней арене камня на камне не оставил от нижнекамского «Нефтехимика», забросив ему сразу восемь безответных шайб. фото ХК "Барыс" Давно мы не видели столь нацеленного на результат «Барыса», выступающего в международной Континентальной хоккейной лиге. Его соперником в этот раз стал второй региональный клуб, представляющий Татарстан (первый здесь – казанский «Ак барс»). Нижнекамские «волки» (это талисман данной российской команды) очень надеялись поправить свое турнирное положение в Астане. Но и нашим «барсам» после неудачного старта в новом сезоне очки нужны нынче позарез. Счет был открыт уже на 13-й секунде поединка, когда первую шайбу забросил наш американский легионер Джозеф Лабейт. На четвертой минуте канадский защитник Нельсон Ножье удвоил преимущество астанинцев. На 38-й минуте еще один американец Райли Барбер в третий раз огорчил россиян. На 44-й минуте отличился уже шведский форвард Понтус Оберг. На 47-й минуте Джозеф Лабейт оформил дубль, а на 55-й второй гол провел и Понтус Оберг. На 57-й минуте у нас отличился Всеволод Логвин, а на 58-й окончательную точку в мачте – 8:0 – поставил Динмухамед Кайыржан. В этой победе стоит отметить и вратаря сборной Казахстана Андрея Шутова, который, кстати, совсем недавно по итогам сезона 2022⁄2023 был признан отечественными спортивными журналистами лучшим хоккеистом страны. Этот сезон он также начал впечатляюще. Из трех игр, в которых он принимал участие в рамках КХЛ, не проиграл ни одного матча в рамках основного времени. В двух поединках, когда он стоял на воротах, «Барыс» выиграл, а в одном – в Новосибирске, уступил местной «Сибири» уже после серии буллитов. В игре с сибиряками Андрей отстоял на ноль в основные 60 минут и дополнительные пять, а пропустил лишь в серии хоккейных пенальти. Кстати, во время победного поединка «барсов» в Астане на трибунах присутствовал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, который поздравил столичную дружину с выигрышем и пожелал дальнейших успехов. Может быть, его пример станет положительным, и матчи казахстанских команд все больше будут посещать высокопоставленные госслужащие, которые явно прибавляют огонь действиям спортсменов. Например, так было и в поединке сборной Казахстана по футболу, которую посетил Глава государства, и мы тогда победили Северную Ирландию. #Спорт #хоккей #Барыс