Впервые магистранты из Ирана и Кореи получили дипломы Национального университета обороны

Международное сотрудничество, Общество, Образование
85
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Магистрантам вручили дипломы, нагрудные значки и памятные подарки.

Фото пресс-службы Министерства обороны РК

Во флагмане военного образования состоялась торжественная церемония выпуска офицеров из Исламской Республики Иран и Республики Корея, обучавшихся по программе магистратуры. В ней приняли участие военный атташе Ирана в Казахстане полковник Ехсан Насери Хоссейн и вице-консул посольства Кореи в Казахстане господин Чжи Хэсонг, супруги и дети выпускников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Полковник Абди Хоссейн Абади Джавад (Иран) и майор Юн Чжинвук (Корея) окончили годовой курс факультета "Академия Генерального штаба Вооруженных сил" по специальности "стратегический менеджмент в военном деле". Магистрантам вручили дипломы, нагрудные значки и памятные подарки.

Со знаменательным событием офицеров поздравил ВрИО начальника Национального университета обороны полковник Айдар Бердибеков. Он подчеркнул, что какой бы совершенной ни была армия и ее вооружение, решающим фактором в обеспечении безопасности государства является человеческий капитал, высококвалифицированные кадры.

"Одним из приоритетных направлений межгосударственных отношений Казахстана является военно-политическое сотрудничество. Сфера подготовки военных кадров – важнейший фактор обеспечения эффективного взаимодействия и развития союзнических отношений между нашими странами. Сегодняшний выпуск офицеров – наглядное тому подтверждение", – отметил полковник Айдар Бердибеков.

В свою очередь зарубежные магистранты выразили благодарность руководству и преподавательскому составу Национального университета обороны.

"Горд тем, что проходил обучение во флагмане военного образования Казахстана и являюсь первым выпускником из Кореи. Обучение было насыщенным и плодотворным. Плюс ко всему познакомился с казахскими традициями. Особо хотел бы отметить гостеприимство и радушие казахстанцев", – поделился майор Юн Чжинвук.

У полковника Абди Хоссейна Абади Джавада выпуск совпал с его днем рождения.

"Счастлив вдвойне. Искренне благодарю казахстанцев за щедрость души и гостеприимство. Наши языки немного схожи, и мне не доставляло особого труда общаться на казахском. За время обучения я подучил и русский язык. Благодарен руководству и преподавателям университета за знания, особенно в области военной стратегии и оперативного искусства. На родине я преподаю на военной кафедре. Постараюсь передать курсантам полученные мною знания", – сказал представитель Ирана.

Напутствуя выпускников, полковник Айдар Бердибеков выразил уверенность в том, что накопленный багаж и постоянное стремление к профессиональному росту будут способствовать развитию и укреплению потенциала вооруженных сил, которые они представляют.

#Иран #Корея #выпуск #диплом #магистранты #университет обороны

Популярное

Все
По тропинкам по гористым пробираются туристы
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Заповедник "Семей орманы" в Абайской области снова горит
Информационные системы Комитета госдоходов не будут работать 16 июля
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД

Читайте также

Контрабанду нефтепродуктов пресек КНБ
Свыше 1 500 объявлений и баннеров незаконно висели в Астане
Наиболее популярную рыбу у казахстанцев назвали в КГД
Базу биометрических данных абонентов сотовой связи создадут…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]