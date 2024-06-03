Впервые президентом Мексики станет женщина

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Адема Ергали

Она является протеже Лопеса Обрадора

Фото: bbc.com

Президентом Мексики впервые в истории станет женщина: на прошедших в воскресенье выборах, согласно результатам экзит-поллов, уверенно побеждает бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, передает Kazpravda.kz со ссылкой на bbc.com

Экзит-полл, проведенный компанией Parametria, показал, что за Клаудию Шейнбаум проголосовали 56% избирателей, а за ее главную соперницу, сенатора Ксочитль Гальвес — 30%.

Экзит-полл компании Enkoll дал похожие результаты: 57,8% за Шейнбаум и 29,1% за Гальвес.

61-летняя Клаудия Шейнбаум была выдвинута в президенты коалицией Sigamos Haciendo Historia («Продолжим творить историю»), в которую вошли три левых партии, в том числе правящая партия Moreno действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Сам Лопес Обрадор по конституции не может баллотироваться на второй срок и поэтому поддержал Шейнбаум.

Шейнбаум выросла в Мехико в еврейской семье и сначала получила известность как физик, а в 2007 году получила коллективную Нобелевскую премию мира в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

В 2000 году Лопес Обрадор, бывший тогда мэром Мехико, назначил Шейнбаум секретарем по вопросам окружающей среды столицы, а в 2018 году она сменила победившего на президентских выборах Обрадора на посту мэра.

Шейнбаум обещает продолжить и развить политику Лопеса Обрадора.

Один из главных пунктов ее предвыборной программы — борьба с преступностью. На посту мэра Мехико ей удалось снизить количество умышленных убийств в столице до самого низкого уровня за более чем три десятилетия, и она собирается распространить этот опыт на всю страну.

Борьба с преступностью, впрочем, была одним из главных пунктов программ всех трех кандидатов (третьим был депутат парламента штата Сакатекас Хорхе Альварес Майнес).

#выборы #президент #Мексика

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