Впервые за долгое время у Казахстана медаль в фигурном катании

Фото: Минтуризма и спорта РК

Золото забрал Адам Сяо Хим Фа из Франции, а серебряным призером стал японец Шома Уно, сообщает Спорт Шрёдингера.

Гран-при - серия из шести турниров с октября по декабрь, в которых участвуют 12 фигуристов. Для допуска мужчинам нужно было набрать как минимум 160,67 баллов на других соревнованиях, а количество спортсменов из одной страны не ограничено.

До Китая прошли Гран-при в США, Канаде и Франции. На следующей неделе состоится Гран-при Финляндии, а 24 ноября - Гран-при Японии. По итогам шести турниров определяются шесть лучших фигуристов, которые 24 декабря выступят в финале Гран-при в Китае.

На каждом этапе Гран-при чемпион получает $18 000, серебряный призер - $13 000, бронзовый - $9000. В финале Гран-при эту суммы составляют $25 000, $18 000 и $12 000 соответственно.

19-летний Шайдоров до Китая занял пятое место в Канаде - это был его дебютный Гран-при в карьере. Пока главное достижение уроженца Алматы - серебряная медаль юниорского чемпионата мира-2021. В 2021 и 2023 году он также представлял Казахстан на взрослых ЧМ - 32-е и 14-е места.

В 2018 году Шайдоров переехал в Сочи, чтобы тренироваться в команде олимпийского чемпиона Алексея Урманова. Его первым тренером был отец - многократный чемпион РК Станислав Шайдоров.

До Шайдорова призером Гран-при из Казахстана становился только Денис Тен - он дважды брал медали на Гран-при Франции: бронза-2014 и серебро-2016.