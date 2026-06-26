Врачи помогают получить профессию

Важным этапом реализации проекта стал круглый стол с участием пациентов и медицинских работников, который провела руководитель сектора обучения Центра трудовой мобильности по городу Таразу Динара Баянова. Здесь были разъяснены возможности профессионального обучения, порядок участия в государственной программе занятости и меры поддержки при дальнейшем трудоустройстве. Она сообщила, что для каждого участника разрабатывается индивидуальный маршрут реабилитации с учетом состояния здоровья, образования, профессиональных интересов и трудового потенциала.

Проект «Вернуть в строй!» подтверждает: своевременная медицинская помощь, поддерж­ка государства и вера в человека способны вернуть здоровье, а вместе с ним еще и уверенность в будущем, востребованность и достойное место в обществе.