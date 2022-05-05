Время эффективных решений

Конституционная реформа удовлетворяет запрос населения на реализацию своих гражданских прав и политических амбиций.

Начало года демонстрирует высокую динамику изменений в политической жизни страны. 26 апреля состоялся уже третий в этом году съезд партии «AMANAT». Январский был ознаменован избранием Главы государства Касым-Жомарта Токаева лидером главной политической силы страны, мартовский запустил процесс модернизации политобъединения, партийцы осуществили ребрендинг.

Апрельский же можно и вовсе назвать историческим, поскольку Президент страны принял решение в целях равноудаленности от всех политических партий отойти от руководства «AMANAT». Сейчас прорабатываются изменения и дополнения в Конституцию страны, согласно которым Глава государства на период исполнения своих президентских полномочий не должен состоять в политичес­кой партии. На этом же съезде был избран новый председатель «AMANAT», им стал спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов.

Многие модернизационные преобразования в стране стартовали под эгидой партийных мероприятий. Так, недавний съезд партии «AMANAT» в очередной раз продемонстрировал высокий консолидирующий потенциал самого многочисленного полит­объединения страны.

Давайте вспомним, что, называясь еще «Отан», оно объединило на своем первом учредительном съезде Партию народного единства Казахстана и Демократическую партию, а также Либеральное движение Казахстана и движение «За Казахстан-2030».

Чуть позже, в 2006 году, уже к «Нур Отан» присоединились партия «Асар», а также Гражданская и Аграрная партии. И вот сейчас, практически 16 лет спустя, в ряды главной политической силы страны вошла партия «ADAL».

Стоит отметить, что это был первый съезд обновленной партии «AMANAT», и с этого момента можно ожидать еще большей активизации политических процессов в стране. Серьезная перестройка и перебалансировка институтов власти как раз и начинается с партийного поля.

Изменения и инициативы активизировали процесс партстрои­тельства в Казахстане. Сейчас в Минюсте находятся на регист­рации документы сразу нескольких потенциально новых политических общественных объединений, поэтому можно ожидать усиления политической конкуренции.

Что касается партии «ADAL», то, несмотря на свою относительную молодость, она обладала дос­таточно большим и интересным практическим опытом.

Эта структура тоже имеет свою историю: она возникла на базе слияния партий «Адилет» и «Руханият», позже стала партией «Бирлик», а в 2020 году пережила очередной ребрендинг, став партией «ADAL».

По заявлениям представителей партии «ADAL», их политическая сила объединяет 300 тыс. единомышленников. За последние годы они продемонстрировали очень активную работу в рамках электорального цикла.

Партия выступила инициатором использования цифровых технологий в партийной деятельности, отличалась креа­тивным подходом к работе. К примеру, политобъединение анонсировало съемки сериала и даже сняло первую серию. Думаю, такие интересные методы работы с избирателями способны принести большой успех. К слову, на прошедших парламентских выборах с учетом ребрендинга и короткого времени на подготовку «ADAL» получила хороший результат в 3,5% голосов.

Сейчас 15 акимов сельских округов – представители этой партии, то есть работа в регионах достаточно успешна. По данному показателю адаловцы превзошли парламентские партии «Ак жол» и НПК, в рядах которых в свою очередь 12–13 сельских акимов.

Весь этот арсенал теперь переходит в «AMANAT», который получит новый электорат, новые лица и свежие идеи. Целевая группа партии «ADAL» – представители малого и среднего бизнеса, предприниматели, то есть, по сути, казахстанский средний класс, а это основная движущая сила страны.

Отчасти электоральные интересы партий «AMANAT» и «ADAL» пересекались, и теперь избирателю не придется раздумывать, кому отдать предпочтение и свой голос. Обновленный «AMANAT» будет всецело использовать свои возможности для того, чтобы представлять общие интересы и реализовывать предвыборные обещания своих избирателей и избирателей партии «ADAL».

В чем это выражается? Во-первых, самая крупная политичес­кая партия страны обладает разветвленной сетью региональных филиалов, есть 238 общественных приемных, имеется большой кадровый и информационный ресурс. Для «ADAL» это возможность, используя ресурсы «AMANAT», провести в жизнь свои идеи. Например, у них был очень интересный проект-скрининг, в рамках которого адаловцы провели обход домохозяйств и предпринимателей и сформировали цифровой паспорт семей. Также партийцы ведут методологическую поддержку деятельности сельских акимов.

Поэтому, думаю, каждая из сторон получит свои бонусы от объе­динения. Теперь на «AMANAT» возлагаются ответственность и обязательства адаловцев по отношению к избирателям. Их предвыборные обещания и исполнение программы полностью ложатся на партию парламентского большинства.

Что касается конституционной реформы, то предложенные изменения сопряжены с процессом политических преобразований, которые инициировал Президент Касым-Жомарт Токаев, и выступают практическим продолжением политической либерализации. В рамках построения Нового Казахстана, Второй республики данные изменения будут касаться в первую очередь отхода от излишней концентрации полномочий в руках Президента. По сути, они делегируются отдельным политическим институтам, усиливается роль политических партий.

Изменения будут касаться и отхода от «ручного управления» путем повышения самостоятельности акиматов и маслихатов при принятии локальных решений. Предполагается, что Президент будет лишен права приостанавливать или отменять нормативные акты акимов облас­тей и городов республиканского значения. Кроме того, будут упразднены полномочия Главы государства снимать с должнос­тей районных и сельских акимов. Это в целом соответствует логике перехода на выборность сельских акимов и в перспективе – выборов районных акимов.

Вместе с тем Казахстан переживает эволюционный процесс изменения избирательной и партийной систем.

Если посмотреть сквозь призму десятков лет, то избирательная система в Казахстане постоянно эволюционировала, переходя стадии мажоритарной, смешанной, полностью пропорциональной системы, по которой прошли выборы 2021 года.

Сейчас же процесс развития избирательной системы складывается так, что мы снова возвращаемся к смешанной системе. Отличием является гибкий, дифференцированный подход. В Мажилисе на основе пропорциональной системы будет формироваться 70% мест, еще 30% – по мажоритарной. На уровне областных маслихатов это соотношение будет 50 на 50.