Время работы 17 автобусных маршрутов продлили в Астане

В Астане на 17 автобусных маршрутах №№ 3, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 30, 32, 35, 44, 59, 84 добавили обороты в вечернее время, что позволило продлить время их работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работа общественного транспорта в Астане осуществляется с 06:00 утра до 23:30 ночи. При этом в 23:30 маршруты полностью заканчивают свою работу на конечных остановочных пунктах.

«Например, если маршрут с одной конечной остановки выезжает в 21:50 и на прохождение пути уходит 1,5 часа, то его работа на следующей конечной остановке заканчивается в 23:30», - объяснили в столичной транспортной компании CTS.

Расписание и время оборотов маршрутов разные, поэтому работа маршрутов на конечных остановках заканчивается тоже по-разному.

Напомним, что в ближайшее время в Астане запустят ночные маршруты.