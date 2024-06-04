Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане

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С началом летнего периода, чтобы сделать Астану еще более удобной и доступной, планируется запуск ночных маршрутов №№ 201, 202 и 203, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную транспортную компанию CTS

«Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 до 06:00. Маршруты охватят основные транспортные хабы и соединят ключевые районы города. Более подробно о схемах маршрутов и расписании расскажем ближе к запуску», - отметили в пресс-службе.

Недавно ТОО CTS объявило о временном изменении движения нескольких автобусных маршрутов.