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Время решительных мер
Александр Вербинин

Для борьбы с растущей инфляцией МВФ рекомендует Казахстану ужесточить денежно-кредитную политику.

В период с 22 сентября по 5 октября миссия Международного валютного фонда (МВФ) провела консультации в Алматы и Астане с официальными органами и широким кругом представителей государственного и частного сектора, по результатам которых опубликовала заявление с рядом выводов и рекомендаций.

Оценивая текущую ситуацию в экономике республики, эксперты МВФ констатировали, что в результате ряда шоков экономический рост в 2022 году замедлился, а инфляция – ускорилась. По итогам августа ВВП вырос на 3,1% в годовом исчислении по сравнению с 4% в 2021-м. Замедление темпов отражает временные перебои в добыче нефти.

Говоря о конфликте в Украине, эксперты в заявлении отмечают, что его последствия усилили инфляционное давление. В сентябре в результате воздействия внешних факторов и внутреннего спроса инфляция выросла еще больше, достигнув 17,7%, что значительно выше целевого диапазона Национального банка Казахстана в 4–6%.

Официальные органы приняли различные меры для сохранения стабильности и поддержки экономики. С середины 2021 года Нацбанк повысил базовую ставку на 500 базисных пунктов и проводил интервенции на валютном рынке, чтобы ограничить чрезмерную волатильность обменного курса.

Он также ограничил экспорт наличной валюты и золота домашними хозяйствами, а Правительство ввело субсидии на тенговые депозиты для предот­вращения роста долларизации.

На фоне социального спроса и начала военных действий в ­Украине объявленные Президентом РК инициативы привели к уточнению бюджета 2022 года и увеличению государственных расходов примерно на 3% от ВВП, которое было профинансировано за счет более высоких доходов от продажи нефти. Для сдерживания ценового давления Правительство ввело временные ограничения на экспорт ряда товаров и продлило принятое в январе решение о замораживании цен на топливо.

По прогнозу миссии фонда, в перспективе ожидается восстановление роста, но риски снижения его прогнозного показателя остаются значительными. Согласно прогнозам, рост ВВП составит от 2,5 до 2,8% в 2022-м и 4,5% – в 2023–2024 годах, затем стабилизируется на уровне около 3,5%.

Инфляция, по прогнозам экс­пертов, достигнет пика примерно в 17% в начале 2023 года и останется на уровне выше 6% до 2024-го.

В 2022 году счет текущих операций будет исполнен с профицитом в размере около 3% от ВВП, но в среднесрочной перспективе будет складываться с умеренным дефицитом по мере снижения цен на нефть.

«Однако усиление побочных эффектов от войны в Украине может привести к снижению темпов роста, более высокой инфляции и возникновению социальной напряженности. Экспорт может серьезно пострадать в результате длительной приостановки работы нефтепровода КТК, а неблагоприятные мировые усло­вия привести к снижению цен на нефть и повышению стоимости заимствования», – полагают авторы заявления миссии МВФ.

Кроме того, глобальная декарбонизация делает зависимость Казахстана от ископаемого топ­лива одной из основных долго­срочных проблем. С другой стороны, высокие цены на сырьевые товары будут способствовать формированию значительных бюджетных и внешних буферных запасов.

Касаясь темы первоочередных мер по борьбе с инфляцией, экс­перты МВФ выразили уверенность в том, что для борьбы с ростом цен необходимо повышение размера базовой ставки.

«Для сохранения макроэкономической стабильности и защиты наиболее уязвимых слоев населения необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Продолжающийся рост инфляции, особенно продовольственной, может серьезно повлиять на бедные слои населения. Повышение базовой ставки необходимо для того, чтобы зафиксировать инфляционные ожидания, укрепить доверие к денежно-кредитной политике и снизить риск неблагоприятных вторичных эффектов, связанных с заработной платой или ослаб­лением обменного курса», – подчеркивается в заявлении.

Представители миссии МВФ признают, что повышение базовой ставки может привести к краткосрочным экономическим издержкам, однако допущение дальнейшего роста инфляции и необходимость впоследствии пойти на более радикальные меры по ее сдерживанию приведут к более высоким затратам для экономики и населения.

Эксперты миссии также назвали важнейшими приоритетами защиту независимости Нацио­нального банка и поэтапный отказ от выполнения им непрофильных и квазифискальных задач, например, от предоставления субсидированных кредитов.

Примечательно, что позиция МВФ касательно денежно-кредитной политики республики соответствует принципам, о которых заявляет руководство Нацбанка Казахстана. Так, председатель НБ РК Галымжан Пирматов на днях заявил, что «в условиях роста цен денежно-кредитную политику смягчать нельзя».

– Если мы понизим базовую ставку в момент роста цен, это может привести к тому, что инфляция станет неуправляемой. Это, соответственно, приведет к потере привлекательности сбережений в тенге и перетоку из тенговых в долларовые активы. Таким образом, возрастут риски долларизации экономики, и банкам станет невыгодно кредитовать в тенге, что приведет к сокращению показателей кредитования, – подчеркнул Галымжан Пирматов.

Он напомнил о том, что сущест­вует незыблемый закон экономики: в зависимости от спроса возникает объем предложения. Чем выше спрос на товар, тем выше темпы предложения этого товара потребителю, то есть растет и объем его производства. Если предложение не сможет обеспечить спрос, то цена на продукцию резко вырастает.

– Базовая ставка центральных банков в такой момент регулирует уровень спроса. То есть разрыв между объемом спроса и предложения не должен быть слишком большим. Поэтому, когда падает предложение, нельзя допускать роста спроса, чтобы обеспечить стабильность цен, – пояснил он.

Очередное решение по базовой ставке, как ожидается, будет оглашено 26 октября. С учетом складывающихся внутренних и внешних факторов размер ключевой ставки, весьма вероятно, будет повышен, главная интрига – на какую величину.

Глава Нацбанка убежден, что для устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность, а это в свою очередь возможно только при сбалансированности и согласованности фискальной и монетарной политики.

– Если фискальная и денежно-кредитная политика работают вместе, если есть макроэко­номическая дисциплина, если инфляция остается низкой в течение длительного времени, можно получить кредит в тенге и осуществлять долгосрочные инвестиции. Это позволит в благоприятный период экономике расти естественными темпами и сберегать финансовые ресурсы на случай возникновения кризис­ных периодов, – заключил он.

В заявлении миссии МВФ также констатируется необходимость укрепления государственных институтов и системы управления, что в свою очередь способствовало бы сокращению роли государства в экономике и повышению экономического роста в долгосрочной перспективе. По оценке экспертов фонда, компактный, прозрачный и основанный на системе правил государственный сектор повышает эффективность государственной политики и создает возможности для конкуренции и развития частного сектора.

МВФ считает, что необходимо продолжать проводимую в нас­тоящее время работу по повышению прозрачности бюджета и снижению фискальных рисков. Это станет основой дальнейших реформ в государственном секторе на основе достигнутого прогресса в области цифровизации и автоматизации госуслуг, в том числе в области государственных закупок и администрирования доходов.

«Многочисленные государственные организации, включая госпредприятия, Национальный банк и внебюджетные фонды, продолжают вести квазифис­кальную деятельность, что приводит к распылению и нескоординированности госрас­ходов, а также к ослаблению подотчетности», – говорится в заявлении.

В документе констатируется, что надежная система управления финансами требует консолидации всех государственных расходов в бюджете с учетом обсуждения их в Парламенте, а также обеспечения строгого надзора и проведения приватизации.

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