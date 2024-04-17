Врываясь за пределы реальности...

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У своеобразного и талантливого писателя, литературоведа, переводчика, доктора филологических наук и профессора Аслана Жаксылыкова трудная литературная судьба, хотя внешне всё выглядит вполне благополучно.

Он является автором более двадцати художественных произведений: романов, повестей и рассказов. Первый сборник рассказов и повестей - «Терезе далаға қарайды» («Окно с видом на улицу») издан в 1987 году, «Просветление Ахмеда Яссави» (1996), «Поющие камни» (1997), «Сны окаянных: трилогия» (2005), «Дом суриката» (2008). В 2008 г. опубликовал в журнале «Дом Ростовых» (Россия) отрывок из романа «Сны окаянных», в 2009 г. в журнале «Шо» (Украина) отрывок из романа «Дом суриката».

Так в чём же дело?

Да в том, что его творчество пока не стало достоянием широких слоёв читателей. С его произведениями пока знаком лишь литературный слой нашего общества.

А вот, что такое Аслан Жаксылыков, как художественное явление? В какой литературный – привычный – ряд его отнести? Тут возникают вопросы.

Характер, дарование писателя определяется не только датой рождения (Аслан родился в 1954 году в селе Самарское Семипалатинской области), но и социальной средой, национальным укладом (он воспитывался в семье простых родителей, учился в обычной школе), литературными традициями и множеством других факторов (само рождение на родине Абая, Шакарима и Ауэзова, наверное, предопределило его судьбу).

Бесспорно, и то, что Жаксылыков знает жизнь, пришёл из её гущи, несёт её дыхание.

Но несмотря на это, труден был его путь в литературе. Пытливый ум, всё увиденное, пережитое писателем требовали выхода в слове, ему хотелось выразить на бумаге свою боль и память.

Как вспоминает сам А.Жаксылыков: «Начал писать после школы во время службы в рядах Советской армии в 1973 году. В госпитале я написал историческую повесть. Хотя повесть была сырой, она и подтолкнула меня на путь творчества. После демобилизации приехал в Алма-Ату, чтобы поступить на филологический факультет и стать писателем. В 1987-88 годах написал первый роман «Поющие камни», в нем затронута тема полигона. Все мои попытки опубликовать его в Алма-Ате или в Москве были неудачны – все давали отрицательные отзывы. Мне трудно судить: возможно, вещь была сыровата? К тому же на дворе был 1988 год, был соцреализм, а мой роман выходил за его рамки и по форме, и по содержанию».

Словом, первые десять лет после написания первой части "Поющие камни" наступило долгое молчание. Это очень тяжелые и депрессивные годы для автора. У Жаксылыкова даже возникали мысли, что, быть может, он вообще писать больше не будет. Но после долгих попыток, наконец, в 1997 году поэт Надежда Чернова опубликовала в сокращенном виде «Поющие камни» в «Просторе», и это подтолкнуло автора не только опубликовать его полностью, но и развернуть ядро романа, продолжить в других произведениях.

Таким образом публикация первого его романа была задержана аж на 9 лет.

В 1998 г. автор завершает вторую книгу этого цикла – «Сны окаянных», где он продолжил тему ядерного полигона, грандиозную, трагическую тему роли войны в истории человечества, особенно ядерного оружия. Она была опубликована в журнале «Тамыр» и частично в журнале «Тан-Шолпан» и получила хорошие отзывы у читающей публики. Именно они вдохновили автора продолжить сюжет, потому как, по мнению самого Жаксылыкова, цикл не был завершен. И в 2000 году, после защиты докторской диссертации, он берётся за третью книгу – «Другой океан». Видимо, у него уже был наработан определённый литературный опыт, сопутствовало вдохновение – писалось быстро.

В 2006 году А.Жаксылыков пишет четвертую книгу – «Дом Суриката». И к 2009 году состоялась публикация романа «Сны окаянных». В 2012 году была завершена и пятая книга «Возвращение» – ее сюжет полностью вытекал из предыдущих книг, она композиционно объединяет начало и конец всего цикла.

Трудно обрисовать кратко тему романов Жаксылыкова - она достаточно сложна. В этих книгах речь идет о войне в истории человечества, о развитии философской мысли. Автор пытается осознать для себя природу войны в длинной цепи человеческой истории. Из книги в книгу автор развивает эту тему и только в четвертой книге приходит к выводу, что причина войны заключается в природе человеческого мышления, в феноменологии языка, в господстве дуалистичности в языке, в непременном присутствии антитез pro и contra.

По мнению автора, когда в языке начинают доминировать идеологемы, и люди слепо отдаются во власть этих идеологем, то тогда и рождаются причины войны.

А. Жаксылыков с болью в душе констатирует, что именно борьба цивилизации – мракобесие сильных мира сего, высокомерие одной расы над другой приводят к печальным последствиям – потере миллионов невинных человеческих жизней. Все это происходит из-за того, что сегодня людям не хватает Мудрости для элементарного человеческого общежития.

Неслучайно, в кульминационной сцене четвертой книги один из главных героев по имени Странник достигает просветления, понимая, что жизнь есть только свет. Вся гамма существования - это лишь разные виды света, и ты есть только свет, и надо жить как свет и ради света.

Это и является ключом для понимания всего творчества Аслана Жаксылыкова!

Не могу не привести тут мнения известных писателей о творчестве А.Жаксылыкова: "Сны окаянные" - роман, который является "книгой-прорывом, новой ступенью в развитии казахской литературы" (Мурат Ауэзов), это смелый отклик на литературные эксперименты третьего тысячелетия (Виктор Бадиков), это стремлением дать образец нового мышления в искусстве (Дюсенбек Накипов).

В самом начале этой статьи я употребил слово «своеобразный» в оценке творчества А.Жаксылыкова. Это объясняется тем, что он по-особому приходит к своим сюжетам и лаборатория его творчества покрыта мистическими «созреваниями». Как свидетельствует сам автор, сюжеты он черпает из своих снов. По его признанию, Аслан в детстве даже путал сны и реальность – захватывающие сны, настоящие странствия.

Возможно, это и наложило отпечаток на фантасмагорические сцены в его произведениях. «…с возрастом сны стали более сложными и парадоксальными, феноменальными по яркости и остроте сознания. Я много лет вел записи сновидений, и эти описания впоследствии помогли мне в создании романного цикла. Можно сказать, что я в какой-то мере, сновидящий. Хотя эти опыты остались в прошлом, они стимулировали моё творчество.

Впоследствии записи готовых сновидений я использовал и в других романах, например, и в книге «Дом Суриката». Для меня сновидения – подспудное, седьмое восприятие человека, с помощью которого он может считывать астральную информацию на матричном уровне. Конечно, это эволюционное качество сложно дифференцировано по своим проявлениям у разных людей».

Кстати, история литературы знает немало примеров, когда именно во сне приходят писателям сюжеты будущих произведений. Эти тексты можно назвать «странными». В них вымысел трудно отделить от «документальной», консенсусной реальности. Как тут не вспомнить «Розу Мира» Даниила Андреева, серию книг Карлоса Кастанеды, «историческую» эпопею Фоменко - Носовского, «Циклонопедию» Резы Негарестани или последние книги психоаналитика, ученика Фрейда - Вильгельма Райха.

Интересна и глубока и научная деятельность Аслана Жаксылыкова, которая связана с несколькими главными направлениями: изучением функциональности, генезиса и типологии религиозно-мифологической форм и парадигматики в текстах художественной литературы разных эпох; функциональности мифопоэтических форм в текстах казахской и литературы, и русской литературы Казахстана; поэтики и эстетики казахских акынов-жырау ХIV – ХIХ вв.; поэтики современного казахского романа и романа в русской литературе Казахстана, своеобразия экологического и философского дискурса в современной литературе Казахстана.

Он также является автором многих оригинальных философских трудов. В равной степени владея казахским и русским языками, он перевел немало произведений казахских авторов на русский язык.

Подытоживая сказанное, хочу сказать, что Аслан Жаксылыков к своему 70-летнему юбилею пришел в добром здравии и с солидным багажом литературных и научных трудов. Впереди его ждут новые творческие открытия. Да, будет так!