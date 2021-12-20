Все для спорта

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Екатерина Бескорсая

В Павлодаре ко Дню Независимости любители хоккея получили долгожданный подарок – в городе открыли ледово-раскаточную арену.

Этот объект стал частью большого проекта «Спорт сити», который возводят на спонсорские средства уже больше трех лет. Саму раскаточную арену для зимников – хоккеистов, конькобежцев – планировали сдать сначала в 2019 году, потом сроки не раз переносились из-за проблем с подрядчиком. И вот большой праздник спортивная общественность встречает с отличным подарком. Каток на новой ледовой арене первыми опробовали 11-летние хоккеис­ты – воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1. Как заверил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, в регионе продолжится работа над развитием массового спорта.

– Сдачи этого проекта вся спортивная общественность области ждала давно, потому что имеющейся арены в ледовом дворце «Астана» было уже недостаточно, – отметил глава региона. – Теперь же больше наших детей получат доступ к спортивной инфраструктуре. Думаю, уже в скором времени мы обсудим с нашими спортсменами и тренерами программу развития массового спорта, чтобы усилить позиции павлодарского спорта на республиканском и меж­дународном уровнях.

Новый объект оснащен самым современным технологичным оборудованием. Благодаря разработке казахстанских IT-специалистов работники арены получили возможность управлять им в удаленном режиме. Качество новой арены оценили и именитые павлодарцы.

– Хотелось бы сказать спасибо от лица всех мальчишек и девчонок, которые занимаются зимними видами спорта, и их родителей за такое прекрасное спортивное сооружение, – сказала Людмила Прокашева, бронзовый призер Олимпиады-1998 в Нагано. – Действительно, все мы долго о нем просили. И нам очень приятно, что теперь возможнос­ти павлодарских «зимников» расширяются. Это очень важно.

Подарок к 30-летию Независимости получили и павлодарские любители настольного тенниса. Неподалеку от спорткомплекса «Баянтау» официально открыли специализированный центр «Jenimpaz», также построенный за счет спонсоров. Он рассчитан на 15 столов и уже принимает воспитанников детско-юношеской спортивной школы № 2, а также ребят, которые занимаются пинг-понгом по программе подушевого финансирования.

– По государственной программе в центре уже работают четыре тренера, которые обучают 150 детей, – рассказал тренер Даулет Искаков. – В свое пользование мы получили современное оборудование и спортинвентарь. Играть здесь одно удовольствие! Если правильно выстроить работу, только в «Jenimpaz» настольным теннисом смогут заниматься от 800 до 1 000 детей.

Отметим, что центр оснащен фирменным оборудованием, которое используют на всех международных соревнованиях, кроме того, новый объект рассчитан для занятий паралимпийцев. В День Независимости на новой спортивной площадке уже прошел Кубок Павлодара по настольному теннису, в котором участвовали 70 спортсменов.

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