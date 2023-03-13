Все должно быть идеально

Привлечь молодежь

9 марта в Кызылординской области глава Центризбиркома провел многосторонний семинар-совещание с участием членов территориальной избирательной комиссии и руководителей гос­органов. В рабочей поездке также приняли участие секретарь ЦИК Мухтар Ерман и ответственные сотрудники аппарата.

На мероприятие были приглашены руководители правоохранительных органов, отраслевых управлений и департаментов, члены территориальной избирательной комиссии, представители предвыборного штаба кандидатов, долгосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Вероника Куралт (Словения) и Роман Давид Магри (Швейцария), а также представители СМИ.

В своем вступительном слове Нурлан Абдиров, отметив важность текущей избирательной кампании, подробно остановился на новшествах выборного законодательства и основных итогах этапов выдвижения и регистрации кандидатов по одно­мандатным территориальным избирательным округам и от политических партий. О проводимой работе доложили представители руководства областного акимата, прокуратуры, полиции, управления занятости и социальных программ и председатель территориальной избирательной комиссии.

Нурлан Мажитович обратил особое внимание членов комиссий на обязательное знание правил поведения на избирательных участках в день голосования и подчеркнул, что все участники избирательного процесса, включая наблюдателей, доверенных лиц кандидатов и СМИ, должны быть в обязательном порядке озна­комлены с содержанием этих правил с момента их прибытия в помещение для голосования.

В ходе совещания руководитель аппарата акима области Шахмардан Байманов сообщил, что в регионе в список избирателей включены 486 002 граж­данина. В области проживают 20 324 избирателя с инвалид­ностью, для которых созданы все требуемые условия. Так, из 373 избирательных участков 368 включены в республиканскую интерактивную карту дос­тупности.

Для размещения агитационных материалов кандидатов в области выделены 466 мест для билбордов, 268 мест для печатных материалов и 169 помещений для их встреч с избирателями. Ведется работа по оказанию консультативной помощи и информированию избирателей.

Для уточнения участка голосования граждан, помимо call-цент­ров, запущен сервис «Проверь себя в списках избирателей» (saylau.orda.gov.kz), где можно, введя свой ИИН, узнать месторас­положение своего участка. Кроме того, предусмотрена возможность проверки себя в списках избирателей через Telegram bot и мобильное приложение Smart Qyzylorda.

Для установки онлайн-сервиса по проверке в день голосования сведений по месту регистрации граждан на портале egov определено 169 избирательных участков. В Кызылорде на пяти избирательных участках граждане смогут проголосовать, оформив временную регистрацию по адресу участка. Здесь будут работать сотрудники ЦОНов, доступна интерактивная доска, с помощью которой избиратели смогут зарегистрироваться и самостоятельно.

Руководитель областного управления занятости и со­циальных программ Габит Жанабаев дополнил, что в день выборов лиц с инвалидностью будут обслуживать 34 инватакси и 42 сурдопереводчика.

По вопросам надзора за соб­людением законности в ходе выборной кампании, а также обеспечением правопорядка и общественной безопасности в день голосования на совещании выступили заместитель прокурора области Нурболат Дуйсенбаев и первый заместитель начальника областного департамента полиции Шамшидин Амитов.

Во второй части семинара-совещания состоялась деловая игра «День голосования», в ходе которой был смоделирован алгоритм работы избирательных комиссий непосредственно в день выборов. В ней участвовали студенты университета им. Коркыта-ата, обучающиеся по специальности «юриспруденция». Члены избиркомов показали особенности и порядок голосования, и это непременно поможет формировать электоральную культуру среди молодежи.

Далее председатель ЦИК встретился с членами территориальной избирательной комиссии, ответил на многочисленные вопросы и дал ряд поручений. В завершение поездки Нурлан Абдиров ознакомился с работой избирательного участка № 207 в Кызылорде. Здесь председателю презентовали сервис «Проверь себя в списке избирателей» и продемонстрировали возможности платформы saylau.orda.gov.kz.

Для удобства избирателей

10 марта Нурлан Абдиров посетил Туркестанскую область. В совещании под его председательством приняли участие члены территориальных избирательных комиссий, сотрудники госорганов, представители предвыборных штабов кандидатов, СМИ, а также представители долгосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Юстина Рудминайте (Литва), Валерий Амисулашвили (Грузия) и РОО «Коалиция общественных наблюдателей «Голос».

Заместитель акима области Бейсенбай Тажибаев проинформировал, что в области в списки избирателей включены 1 176 658 избирателей. Рабо­тает 941 избирательный участок. Для информирования населения дейст­вуют единый call-центр «109» и 17 call-центров в акиматах городов и районов.

В целях повышения электоральной активности населения в регионе размещено 1 575 баннеров. В местах с высокой концентрацией населения (ЦОНы, молодежные ресурсные центры, автовокзалы, торговые центры, рынки, дома культуры и т. д.) регулярно транслируются информационные видеоролики. Определено 646 мест для размещения агитационных печатных материалов кандидатов и 330 помещений для встреч кандидатов с избирателями.

Бейсенбай Тажибаев также сообщил, что в области проживают 97 600 граждан с инвалидностью, из них 20 122 нуждающихся в особых условиях в день голосования, в том числе 3 099 человек, пользующихся креслами-коляс­ками, 2 664 – с полной потерей зрения, 2 316 – с полной потерей слуха и речи. На сегодня все избирательные участки области приспособлены к приему людей с инвалидностью. В день выборов в области будут работать 43 инва­такси и 50 социальных такси. Кроме того, планируется организовать услуги 114 специалистов жестового языка. Все участки обеспечены одной постоянной и двумя передвижными избирательными урнами.

Нурлан Абдиров подчеркнул, что обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными возможностями является очень важным вопросом. Для них на избирательных участках должны быть предусмотрены специальные уголки, оснащенные дополнительным освещением, специальным оборудованием и техническими возможностями, а также установлены специальные кабины, тактильные указатели и пандусы.

В ходе совещания о проводимой работе в части соблюдения законности и обеспечения правопорядка и общественной безо­пасности доложили и. о. прокурора области Саян Келдибеков и первый заместитель начальника департамента полиции Багланбек Айтпаев.

Во второй части семинара для членов территориальных и участковых избирательных комиссий был организован тренинг в виде деловой игры «День голосования».

Затем председатель ЦИК посетил некоторые избирательные участки и лично проверил их готовность к дню голосования. Ознакомился с работой окружной избирательной комиссии № 25, а также осмотрел избирательный участок № 900 в Туркестане. Здесь глава Центризбиркома особое внимание обратил на удобство расположения столов членов комиссий и мест для наб­людателей от общественных объе­динений в помеще­ниях для голосования. На участке № 900 сделал ряд замечаний и дал конкретные рекомендации членам комиссии по обеспечению необходимого обзора для представителей национальных и международных наблюдателей, СМИ при проведении голосования и процедуре подсчета голосов.

Адресная забота

11 марта Нурлан Абдиров посетил Шымкент, где также провел совещание по организации и проведению выборов с сотрудниками акимата, членами городских, районных территориальных избирательных комиссий, председателями окружных и участковых избирательных комиссий города, представителями долгосрочной миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ, политических партий, городской прокуратуры, департамента полиции, управлений внутренней политики и координации занятости и социаль­ных программ, а также СМИ.

Руководитель аппарата акима города Шымкента Габит Мауленкулов проинформировал, что количество избирателей в городе составляет 639 663 человека, для них открыты 330 избирательных участков с соответствующей материально-технической базой.

Для населения в городе рабо­тает cаll-центр, также на офи­циальном сайте акимата размещается вся необходимая информация. Для поиска граж­данами себя в списках избирателей на ресурсе i-shymkent.kz функцио­нирует специальный сервис и запущен Telegram bot. В приложении 2GIS предусмотрен сервис «Поиск избирательного участка», где можно найти свой участок и кратчайший путь к нему.

Габит Мауленкулов также сообщил, что в день выборов в Шымкенте будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте.

О работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Балмаржан Нарбекова. Она сообщила, что в городе проживают 6 254 избирателя с инвалидностью, нуждающихся в особых условиях при голосовании. Из них 1 263 гражданина, пользующихся креслами-коляс­ками, 3 572 – с потерей зрения, 1 419 – с потерей слуха и речи.

Нурлан Абдиров поручил особое внимание уделить гражданам с I и II группами инвалидности. Он рекомендовал встретиться или позвонить каждому такому избирателю и пригласить на выборы, при необходимости вручить приглашения адресно. Также глава ЦИК отметил, что в день выборов необходимо обеспечить качественную работу службы инватакси и сурдопереводчиков.

В ходе совещания о работе по обеспечению надзора за соблюдением законности рассказал прокурор города Габит Муканов.

Председатель ЦИК обратил внимание главы надзорного органа города на работу с обращениями граждан, подчеркнув, что до выборов остались считанные дни, поэтому важно оперативно реагировать на жалобы населения, касающиеся выборной кампании, и ускоренно принимать по ним необходимые меры.

Начальник городского департамента полиции Кайрат Дальбеков проинформировал участников совещания о мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в день выборов.

Обращаясь к начальнику ДП, председатель ЦИК напомнил о недопустимости нахождения сотрудников полиции на участках в день голосования без необходимости, а также поручил обеспечить сохранность избирательных бюллетеней.

После совещания Нурлан Абдиров и сотрудники аппарата ЦИК на избирательном участке № 106 провели для членов избирательных комиссий обучающий тренинг в формате деловой игры. Как и во всех регионах, члены избиркомов получили практические знания по организации работы на избирательных участках в день голосования.

Затем глава Центризбиркома посетил несколько избирательных участков, где встречался с членами комиссий и проверил ход подготовки к предстоящим выборам, ответил на их вопросы. Нурлан Мажитович обращал внимание членов комиссий всех уровней на грамотное составление документов (протоколы заседаний, решения, протоколы об итогах голосования, акты, реестры), говорил, как важно проявлять особую внимательность при выдаче бюллетеней избирателям, в том числе проверять идентичность подписей граждан, поставленных в журнале списков избирателей и в их удостоверениях личности.

В завершение встречи председатель ЦИК рекомендовал уделить еще большее внимание организации эффективной работы избиркомов, а также созданию необходимых условий всем участникам избирательного процесса. Предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента и мас­лихатов всех уровней должны пройти в строгом соответствии с требованиями законодательства, открыто и прозрачно, подчеркнул глава Центризбиркома.