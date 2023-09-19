700 тысяч тенге отдала мошенникам 10-летняя девочка, "спасая" маму

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Актобе жертвой мошенников стала 10-летняя девочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Неизвестная женщина позвонила на домашний телефон и сообщила 10-летней девочке, что ее мама якобы сбила пешехода, и для ее спасения нужно много денег.

Для убедительности лжеследователь даже передала телефон «маме», которая слезно просила дочь передать все сбережения, которые находились дома, – 700 тысяч тенге.

В панике девочка даже не поняла, что голос не принадлежит ее маме.

Далее мошенники проинструктировали ребенка, как передать деньги их сообщнику.

Обман раскрылся, когда мама вернулась домой.

Полицейские задержали 23-летнего подозреваемого. Он признал вину и рассказал, что работу ему предложил неизвестный мужчина, с которым он познакомился в соцсетях. Задача заключалась в том, чтобы забрать деньги и перевести на счет «работодателя».

Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Мошенничество».

 

 

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