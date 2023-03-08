Все то, чем она живет

Народная артистка Казахстана, кавалер ордена «Парасат», почетный гражданин города Кокшетау Жибек Багисова своими созданными яркими образами радует зрителей более 60 лет. К примеру, сейчас у нее главная роль в спектакле «Алло, мама!»

Родилась Жибек Есекекызы в предгорьях Бурабая. Вырастили девочку, оставшуюся без отца, погибшего на фронте, родители ее матери. Если бабушка, будучи строже, учила внучку премуд­ростям быта, то дедушка баловал: брал с собой в лес, обучил, кроме лыж и велосипеда, и верховой езде. Обожавшая лошадей Жибек стала настоящей наездницей. Именно это умение и сослужило ей великую службу: девочке, ничего не знавшей о кино и театре, не видевшей никогда даже телевизора, была уготована актерская судьба.

В 1957 году режиссер Ефим Арон начал снимать в красивых окрестностях курортной зоны кинофильм «Ботагоз» по мотивам одноименной повести Сабита Муканова. В роли Ботагоз снималась неподражаемая Гульфайрус Исмаилова. И вскоре ей понадобилась девушка-дублер, умеющая хорошо обходиться с лошадью. Дело в том, что в эпизоде, где приспешники волостного Итбая воруют Ботагоз, бросив девушку поперек седла, героиня должна была спрыгнуть на ходу с коня…

Самое странное в чудесах, что они все-таки случаются. Во время съемок Гульфайрус Исмаилова поселилась по соседству с домом, где жила Жибек. Хозяйка жилья на расспросы актр­исы, нет ли в поселке подходящей девчонки, показала на юную соседку. 16-летняя Жибек, продублировавшая главную героиню в сцене похищения, замечательно справилась с заданием. Тогда она даже не предполагала, с какими звездами театра и кино свела ее судьба. К концу съемочного процесса, захватившего ее с головой, девушка подошла к Гульфайрус, с которой они за это время стали словно сестры, и заявила, что хочет стать артисткой…

На переговоры к дедушке Жибек с трудом уговорили пойти актера Канабека Байсеитова, сыгравшего в фильме волостного старшину Итбая. А чудеса между тем продолжались. Любимый дедушка, не слушая рыдающую в голос бабушку, отпустил внучку в Алма-Ату. Уехала она из родного села сразу же, вместе с актерской труппой. В столице ее зачислили в вокально-хоровую студию, созданную при Алматинском оперном театре им. Абая, которой руководил тот самый Канабек Байсеитов – выдающийся актер и режиссер…

Жибек Есекекызы с благодарностью называет имена людей, поверивших в нее тогда. А более всего за свою судьбу она признательна мудрому дедушке, отпустившему внучку в далекую столицу.

В 1959-м она – актриса Талды-Курганского областного казахского драматического театра. В конце года театр переводят в Кызылорду. В Казахском драматическом театре им. Н. Бекежанова она служила 35 лет. В те незабываемые годы в кругу талантливых коллег шло ее профессиональное становление, молодая артистка становится мастером. То, что ей удалось создать на сцене кызылординского театра за три с половиной десятка лет, является его гордостью.

– В Кызылорде мне, 27-летней актрисе, было присвоено звание заслуженной артистки респуб­лики, немногим позже – и народной. Избиралась неоднократно депутатом. Этот теплый южный город дорог мне искренней зрительской любовью. Там я встретила хорошего парня, который стал моим мужем, – рассказывает Жибек-апай.

Решение вернуться в родные края не было спонтанным. К тому времени старший сын переехал в Акмолу, звал родителей к себе. Но более всех, по словам Жибек Есекекызы, на их переезде настаивал художественный руководитель Казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева Жакып Омаров. «Пора знакомить со своим творчеством земляков», – говорил он. В 1994-м актриса приехала в Акмолу, чтобы присмотреться, да так и осталась работать.

А на следующий год впервые за всю историю Кокшетау здесь открылся Областной казахский театр, названный именем выдающегося земляка, драматурга Шахмета Хусаинова. Народная артистка Казахстана Жибек Багисова стояла у истоков первого казахского театра на родине, чем очень гордится. Ее, конечно же, увлекла интересная творческая задача – работать в новом театре, рядом с молодыми коллегами, выпускниками Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Напомним, в 1995-м в Кокшетау прибыл весь поток выпускников факультета актеров театра и кино. Вскоре, правда, в театре остались самые стойкие – и к местным холодам, и к бытовой не­устроенности тех лет.

На сцене Жибек Багисова 64 года. Велик список сыгранных ею ролей, широк их диапазон. Актриса покоряла зрителей мощью и выразительностью исполнения в ролях трагических, легкостью и живостью – в комедиях, искренностью – в мелодрамах. Она стала одной из любимых актрис акмолинских зрителей.

Несмотря на опыт и регалии, Жибек Багисова всегда слушает и слышит режиссера, как бы молод он ни был.

– Я всего лишь актриса, которая исполняет замысел постановщика, – считает она. – Самое главное, чтобы работа строилась на общем единении и согласии, тогда и результат будет замечательным.