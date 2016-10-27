Статьи Всегда в авангарде Асель КУСАИНОВА

Для человека с незаурядным умом желание выбрать в качестве главного дела своей жизни химическую науку вполне объяснимо. Химия, занимающая центральное место среди наук о природе, – в большей степени наука не абстрактная, а созидательная, позволяющая реально видеть ее результаты. Именно эта особенность химической науки определила весь жизненный путь В. Бишимбаева. Стремление стать химиком-технологом привело его в главную кузницу инженерных кадров юга Казахстана – Казахский химико-технологический институт, где закалился характер, высветились все стороны его инженерного таланта. Именно в стенах альма-матер к нему пришло желание посвятить свою жизнь науке и воспитанию молодого поколения.



Первые годы педагогической деятельности Валихана Бишимбаева прошли в родном вузе, где он смог реализовать весь свой научный потенциал, неиссякаемую энергию и задел изобретателя. Все эти качества сразу же выделили его из ряда начинающих педагогов-исследователей и были замечены известным ученым, ректором КазХТИ Сулейменовым Султаном Таширбаевичем, который направил его на учебу в аспирантуру Московского химико-технологического института им. Д. Менделеева. Годы, проведенные в «менделеевке», общение с корифеями химической науки Н. Торочешниковым, И. Шокиным, А. Кузнецовой, С. Ахназаровой, ставшими не только его наставниками, но и коллегами, еще больше укрепило в нем стремление направить свои научные изыскания на благо стремительно развивающейся химической промышленности Казахстана.



Вернувшись в КазХТИ молодым ученым, кандидатом технических наук, прошедшим московскую школу, Валихан Козыкеевич с обычным для себя упорством взялся за педагогическую деятельность. Он искренно стремился перенести уникальный московский опыт в казахстанскую высшую школу. Уже через год был избран заведующим родной кафедрой, придя на смену своему учителю Адепу Сейтмагзимову. Это доверие стало стимулом для молодого руководителя к модернизации кафедры и укреплению ее кадрового и научного потенциала. За короткое время кафедра превратилась в известную кузницу кадров, подготовившую плеяду специалистов и руководителей предприятий.



В 1976 году, как один из перспективных ученых и руководителей, В. Бишимбаев, знающий специфику инженерного образования, был назначен директором вновь созданного Кызылординского филиала Джамбульского гидромелиоративно-строительного института. Возглавив новый филиал крупного технического вуза, Валихан Козыкеевич проявил себя как неординарный руководитель, сумевший не только сплотить вокруг себя ученых-единомышленников, но и добиться признания научных достижений коллектива на уровне всей страны. Практически с нуля в Кызылорде была создана материально-техническая база филиала, ученые которого принимали активное участие в развитии региональной промышленности и организации свободной экономической зоны.



В переломные 1990-е годы Валихану Козыкеевичу удалось убедить руководство образовательной системы страны, что в регионе нужен самостоятельный технический вуз. Благодаря усилиям молодого ученого 15 ноября 1990 года. Кызылординский филиал Джамбульского гидромелиоративно-строительного института преобразован в Кызылординский институт инженеров агропромышленного производства (КИИАП). А два года спустя по инициативе общественности, профессорско-преподавательского и студенческого коллективов институту присваивается имя знатного земледельца, лауреата Государственной премии, дважды Героя Социалистического Труда Ибрая Жахаева.



Встреча с известным ученым Надиром Надировым, возглавлявшим Институт химии нефти и природных солей АН Каз­ССР в городе Гурьеве, в далеком 1976 году стала знаковой. Она на годы определила область научных интересов Валихана Козыкеевича – комплексное исследование и разработка технологии использования природных битумов и нефтебитуминозных пород. Результатом его исследований стали разработки совершенно новых технологий получения керамзита, гидроизоляционных и других строительных материалов. Все эти работы легли в основу его докторской диссертации, защищенной в 1991 году в родном для него МХТИ им. Д. Менделеева, а позднее и определили новое направление науки. Уже в 1992 году ему было присвоено звание профессора экологии и рационального использования природных ресурсов.



В 1996 году Валихан Козыкеевич возглавил Жамбылский университет, где по его инициативе были открыты новые направления подготовки кадров по добыче и переработке нефти, специальности юридического и экономического профиля. Первый в южном регионе диссертационный совет по педагогическим специальностям был также открыт здесь.



Прекрасное знание Валиханом Козыкеевичем истории Казах­стана и Центральной Азии позволило вернуть из забвения имя выдающегося ученого и философа, представителя казахского народа Мухаммеда Хайдара Дулати. Отдавая дань памяти великому мыслителю, В. Бишимбаев стал инициатором присвоения Жамбылскому университету его имени. Как ректор он возглавил исследовательскую поездку казахстанской делегации в Индию (штат Кашмир) для восстановления исторических документов по государственной и просветительской деятельности великого ученого.



В 1998 году В. Бишимбаев возглавил уже Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, в состав которого вошли Жамбылский университет им. М. Х. Дулати, Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт и Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности. Здесь была восстановлена и приведена в рабочее состояние вся материально-техническая база гидромелиоративно-строительного института. ТарГУ им. М. Х. Дулати стал одним из передовых университетов страны, занимая высокие позиции в рейтинге высших учебных заведений. Университет демонстрировал высокие показатели по приему студентов, конкурируя с национальными университетами – КазНУ им. Аль-Фараби, КазНТУ им. К. Сатпаева, ЕНУ им. Л. Гумилева.



Академик Валихан Бишимбаев стал основоположником ряда новых научных направлений разработки способов и методов переработки местного минерального сырья. Впервые в мире им было предложено использование нефтебитумозных пород в качестве комплексной добавки, регулирующей свойства глинистого сырья для производства керамических строительных материалов, а также гидротехнических, гидроизоляционных и дорожных материалов в сочетании с химическими элементами. С этой целью были детально изучены химический и минералогический состав сырья различных месторождений, разработаны рациональные методы добычи этих пород. В основу своих исследований он всегда ставил рациональное использование природных ресурсов и практическую значимость работ для отечественных химических предприятий. Изучение физико-химических свойств нефтебитуминозных пород, глинистого сырья, отходов химических предприятий Западного Казахстана и Приаралья позволило предложить безотходные технологии переработки этих пород как нового универсального сырья, альтернативного нефтепродуктам для производства строительных материалов: керамзита, аглопорита, кирпича с улучшенными физико-механическими свойствами.



Научно-исследовательская деятельность академика Валихана Бишимбаева охватывает широкий спектр инновационных исследований в области: геоэкологии с использованием биохимии, рационального использования минерального сырья и техногенных отходов; создания новых строительных материалов из некондиционного сырья с использованием химических технологий; разработки технологий высокочистых металлов и веществ для солнечной энергетики и специального машиностроения; биохимических исследований по извлечению редких и рассеянных элементов из шламов и отходов добычи урана и фосфорного производства. В течение многих лет Валихан Козыкеевич руководит прикладными исследованиями в области строительных, керамических и силикатных, гидроизоляционных, дорожных, гидротехнических материалов. Его идеи положены в основу технологии получения высокочистых солнечного кремния, фосфора, фосфорной кислоты, переработки техногенных отходов. Большинство предложений успешно внедрены на предприятиях.



Особым периодом в его деятельности стало руководство родной альма-матер – Южно-Казахстанским государственным университетом им. М. Ауэзова. Была восстановлена и модернизирована исследовательская база вуза, инициированы новые направления исследований, организованы 4 НИИ и 7 научных цент­ров. Создан и в дальнейшем был аккредитован Испытательный центр «САПА». В период руководства вузом В. Бишимбаевым финансирование исследований возросло с 1,8 млн тенге до 720 млн тенге. За успешные исследования в области химической технологии, переработки минерального сырья и техногенных отходов в 2008 году коллектив ученых во главе с В. Бишимбаевым был удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники.



В. Бишимбаеву принадлежит особая заслуга в продвижении казахстанской высшей школы на международный уровень. Понимая стратегическую значимость международного признания качества подготовки кадров, он стал инициатором аккредитации ряда образовательных программ химико-технологического профиля и специальностей IT-направления в ведущем германском аккредитационном агентстве ASIIN. Под его руководством ЮКГУ им. М. Ауэзова первым среди казахстанских вузов прошел международную аккредитацию и получил право присваивать европейские лейблы Eurobachelor®, EUR-ACE® и Euro-Inf®, что стало первым опытом для всего пространства СНГ. Созданные усилиями ректора В. Бишимбаева классические и современные лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием по химико-технологическим процессам – плазмохимии, синтезу рубинов, перегонке нефти, производству фосфора и фосфоросодержащих удобрений и солей, тепломассообменов – произвели яркое впечатление на экспертов агенства ASIIN. Высокую оценку получила модель партнерства университета с производственной средой, основанная на интеграции науки, образования и производства. Участие в процессе аккредитации ведущих казахстанских промышленников продемонстрировало доверие работодателей и бизнеса к ЮКГУ.



В этот же период результаты его исследований в области переработки отходов фосфорной промышленности были отмечены международным научным сообществом, что стало ключевым фактором по приглашению В. Бишимбаева стать участником международного проекта ECOPHOS, выполняемого по 6-й рамочной программе Европейского союза. В результате этих исследований были разработаны математические модели оптимальных параметров переработки фосфогипса в сбалансированное удобрение сульфоаммофос и сумму редкоземельных элементов. Также рекомендована технология переработки отходов – «бедных» фосфорных шламов с получением аммофоса и экологически чистых компонентов строительных материалов.



Наиболее ярко исследовательский и организационный талант академика проявился при подготовке отраслевой программы «Научное обеспечение развития химической промышленности Казахстана», для разработки которой он сумел привлечь лучших ученых страны. Под его руководством в ЮКГУ им. М. Ауэзова была создана Региональная лаборатория инженерного профиля «Конструкционные и биохимические материалы» – одна из 15 лабораторий, открытие которых было инициировано Президентом Нурсултаном ­Назарбаевым. Благодаря оснащению новейшим аналитическим оборудованием, исследования ученых перешли на качественно новый уровень.



В качестве руководителя Южно-Казахстанского отделения Национальной академии наук РК, филиала Национальной инженерной академии по ЮКО ему удалось объединить усилия ученых на внедрение результатов исследований в производство, что позволило получить значительный экономический эффект и заметно повысить результативность региональной экономики.



Новой вехой в профессиональной жизни Валихана Бишимбаева стала деятельность в качестве депутата Мажилиса Парламента V созыва. На государственном уровне им были подняты вопросы поддержки инновационной деятельности вузов, научных организаций и предприятий, развития технопарков, управления научной сферой страны. Учитывая профессиональный опыт, именно ему были поручены организация парламентских слушаний о подготовке кадров для отраслей экономики, проведение парламентских слушаний о развитии нефтегазовой отрасли страны.



Академик Валихан Бишимбаев – автор более 130 изобретений, им опубликовано свыше 900 научных статей, 18 монографий и 32 учебника. Сегодня, возглавляя ОФ «Научно-исследовательский центр солевых технологий» и будучи советником в Объединенной химической компании АО «Самрук-Казына», ученый продолжает исследования по геоэкологии, биохимии, технологии производства удобрений и чистых неорганических веществ. Им предложены новые компоненты для производства стекла с улучшенными свойствами, ведется подготовка магистрантов и докторантов PhD. Как всегда в жизни, так и сегодня – на рубеже 70-летия Валихан Козыкеевич находится на переднем плане казахстанской науки, в авангарде передовых идей.

