Всемирные игры кочевников теперь на Comic Con Astana

Столица , ВИК - 2024 , Культура и общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Астане с 25 по 28 июля проходит международный фестиваль Comic Con Astana, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одно из ярких событий этого года пройдет в столице Казахстана с 8 по 13 сентября. В соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из 89 стран мира.

Comic Con Astana – международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. В этом году мероприятие продлится 4 дня и обещает быть самым масштабным.

Программа фестиваля включает автограф-сессии, спецпоказы, презентации, выступления музыкантов и танцевальных коллективов.

Главным событием фестиваля традиционно станет конкурс косплея. В этом году основной приз составит 12 млн тенге. Также не менее важной частью фестиваля являются его зарубежные гости. Например, хедлайнерами выступят датский актер Мадс Миккельсен (сериал «Ганнибал», «Доктор Стрэндж»), актер Перси Хайнс Уайт (сериал «Уэнсдей») и специальные гости - актер Рузиль Минекаев («Слово пацана»), актер и видеоблогер Антон Лапенко, YouTube-блогер Ян Топлес и другие.

Мировые студии представят на площадке интерактивно-развлекательные стенды. Один из таких стендов посвящен масштабному спортивному и культурному мероприятию – 5-м Всемирным играм кочевников. У стенда желающие могут сфотографироваться с представительницей игр в национальном костюме, а также и другими косплеерами.

Подготовка столицы к этому событию активно ведется во всех районах. Город украсили малыми архитектурными формами, среди них: скульптуры, декоративные конструкции и инсталляции.

#Астана #Всемирные игры кочевников #Comic Con Astana

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