Фото: пресс-служба Сената РК

На повестке – современные методики и применение новейших информационных технологий в процессе обучения детей с особенностями в развитии.

Выступая в ходе пленарной сессии Всемирного конгресса по инклюзивному образованию «Доступ. Равенство. Прогресс», Вице-Спикер Сената Ольга Перепечина зачитала обращение Председателя Палаты Маулена Ашимбаева к участникам встречи. Спикер Сената подчеркнул, что Конгресс проводится в Казахстане впервые и является знаковым моментом для нашей страны, который еще раз подтверждает приверженность дальнейшему развитию и созданию равных возможностей для всех. Он также отметил, что реализации инклюзивных подходов со стороны Президента страны Касым-Жомарта Токаева в государственной политике уделяется приоритетное внимание.

«Казахстан твёрдо идёт по пути формирования системы образования без барьеров, где все дети имеют право учиться, развиваться и быть услышанными. Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неизменно подчёркивает важность построения общества, в котором каждый ребенок имеет равные возможности. Сенат также уделяет большое внимание законодательному обеспечению мер поддержки граждан с особыми потребностями. У нас действует Совет по инклюзии. Для нас важно экспертное мнение, оценки и рекомендации по инклюзивному образованию», – говорится в приветственном обращении Маулена Ашимбаева.

В ходе обсуждения повестки сессии особое внимание было уделено Закону «Об инклюзивном образовании». В частности, как было отмечено, изменения, внесённые в закон в 2021 году, позволили систематизировать работу в этом направлении. Вместе с тем, в 2023 году были утверждены два пакета мер по поддержке граждан с особыми потребностями, а совсем недавно – одобрен законопроект «О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями» на заседании Правительства.

Кроме того, участники сошлись во мнении о необходимости усиления обмена опытом, расширения международного сотрудничества и обеспечения равного доступа к образованию для всех детей.

Участниками конгресса стали также педагоги, исследователи, представители международных организаций и инновационных компаний, представители и эксперты ООН и ЮНЕСКО.