Вскочил на автомобиль: кокпаристы устроили беспредел на дорогах Каскелена

Участники кокпара состязались на проезжей части в Каскелене в Алматинской области. Видео, опубликованное в соцсетях, вызвало возмущение казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Участники вошли в кураж и начали портить припаркованные машины. Лошади своими копытами оставляли на авто огромные вмятины и царапины», – отмечено в публикации @krisp_almaty.

Кроме того, всадники угрожали очевидцам за съемку происходящего.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области отметили, что проведение кокпара не было согласовано с районным акиматом.

«Движение всадников, участвовавших в конной игре, зафиксировали на нескольких городских улицах. Факт официально зарегистрирован в Карасайском районном управлении полиции», – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области

Также, по данным ведомства, в районную полицию поступило заявление от 34-летнего мужчины, автомашина которого была повреждена участниками кокпара.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организатора игры и ее участников, которые в обязательном порядке будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству», – отметили в полиции.