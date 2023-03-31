Вспоминая огненные годы

Абдыгали Каймолдин родился в 1921 году в селе Узынбулак Абралинского района. Родители были крестьянами, работали в колхозе. Детство его было нелегким: зимой – учеба, а лето проходило в работе по хозяйству.

В 1941 году как и многих десятиклассников, только что окончивших школу, Абдыгали Каймолдина отправили на фронт. В Семипалатинске формировалась 105-я дивизия под командова­нием генерал-майора Кирзимова. В ее составе семипалатинских ребят отправили в Усть-Каменогорск, далее – в Джамбул, потом – в Гороховецкий лагерь Горьковской области и затем – на фронт.

В сентябре 1942 года Абдыгали Каймолдин был тяжело ранен. Случилось это под Сталинградом, где шли ожесточенные бои. Тогда советскими войсками был пленен немецкий генерал-фельд­маршал Фридрих Паулюс. Он был взят в плен вместе со своим штабом и 6-й армией. Это была кульминация грандиозной битвы на Волге, которая стала переломным моментом в истории Великой Отечественной войны.

Абдыгали Каймолдин был наводчиком, заряжающим, а потом – командиром орудия в противотанковой артиллерии на 76-миллиметровой артиллерийской установке. Как вспоминает ветеран, во время боя упорно шли вперед, помогая раненым, прикрывая их от пуль. 18 марта 1943 года советские войска оставили Харьков. Пришлось идти на соединение со своими частями четыре дня по прифронтовой линии. Внезапно с неба начались атаки немецких мессершмиттов. Под их огнем солдаты продолжали свой путь до Орехово-Зуево, где была расположена часть.

За все военные годы Абдыгали был ранен четыре раза. Принимал участие в боях по осво­бождению Харькова, воевал в составе 1-го Украинского, 3-го Белорусского, Прибалтийского фронтов под командованием маршала А. М. Василевского. Воевал в артиллерийской дивизии РГК – дивизии прорыва, которую отправляли на самые трудные участки перед пехотой.

Особенно ветерану запомнилась Восточно-Прусская операция, которая проводилась войсками 2-го и 3-го Белорусского фронтов, частью сил 1-го Прибалтийского фронта. Войска 3-го Белорусского перешли в наступление в январе 1945 года и прорвали вражескую оборону. Совместно с 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта, продолжая наступление, разгромили тильзитско-инстербургскую группировку, овладев в результате городом Инстербургом. А к концу января 1945 года советские войска вышли на побережье Балтийского моря.

В апреле 1945-го войска 3-го Белорусского фронта при содействии Краснознаменного Балтийского флота провели нас­тупательную операцию, целью которой было уничтожение группировки противника и захват города и крепости Кенигсберг. После массированных ударов артиллерии советские войска атаковали противника и вынудили гарнизон крепости сложить оружие.

На войне требуются силы и терпение, чтобы преодолеть все трудности. Как напоминание о них для аксакала – награды. Это медаль «За взятие Кениг­сберга», орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», ряд юбилейных медалей, трудовых. Всего – 32 награды.

Абдыгали Каймолдин вернулся домой в 1946 году, а в 1947-м был призван на службу на Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Родина поручила ему новое ответственное задание – обеспечивать охрану стратегического секретного объекта. Его батальон охраны дислоцировался в Курчатове и относился к особому отделу Министерства государственной безопасности. Здесь он отслужил десять лет.

В целом в рядах армии ветеран провел 15 лет и еще 25 лет – на партийной работе в Семипалатинском обкоме, райкоме, райисполкоме в Новопокровке и Жанасемейском районе. Перед выходом на заслуженный отдых местом работы был совхоз «Турк­сиб» Жанасемейского райо­на, где он занимал должность секретаря парткома.

В 60 лет ветеран вышел на зас­луженный отдых. С супругой прожили душа в душу и воспитали четверых детей – двоих сыновей и двух дочерей. Для девятерых внуков и четырех правнуков Абдыгали Каймолдин – пример доблести и мужества.

Несмотря на достаточно прек­лонный возраст, аксакал не сидит сложа руки. Ему нравится быть в курсе последних новостей. Сейчас его подводит зрение, а буквально пять лет назад он был частым гостем в редакции городской газеты, сам приходил туда за свежими номерами. По­этому последние новости узнает от родных или же слушает их по телевизору. Не оставил аксакал и работу над мемуарами о своей жизни, родственниках и близких. А на прощание он всегда напоминает, что молодому поколению нужно беречь этот хрупкий мир.