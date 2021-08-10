Встречи с избирателями

Так, сенатор Даурен Адильбеков побывал в Акмолинской области. Депутат осмотрел ход строительства моста на автодороге Раздольное – Свободное – Есиль и встретился с вновь избранным акимом Бузулукского сельского округа. Даурен Адильбеков акцентировал внимание акима на необходимости своевременного решения вопросов местного значения.

Сенатор отметил, что готов подключаться к решению имеющихся вопросов, если они потребуют более высокого уровня обсуждения. Одна из таких проблем – качество дорожного строительства, поэтому сенатор проинспектировал ход ремонтных работ автодороги Бузулук – Алматинское.

– Жители региона обращались ко мне по поводу необходимости ремонта данного участка автодороги. Поэтому сейчас считаю важным, чтобы управление автомобильных дорог и подрядная организация своевременно завершили все эти работы. С другой стороны, важен и общественный конт­роль, – подчеркнул сенатор.

В Жаркаинском районе Даурен Адильбеков ознакомился с ходом подготовки школы им. Крупской к новому учебному году и посетил одно из крестьянских хозяйств. Сенатор отметил важность своевременной заготовки кормов и подготовки сельскохозяйственной техники к предстоящей уборочной кампании.

В ходе своей поездки сенатор также посетил строительные площадки и ознакомился с работой перерабатывающих предприятий Жаксынского района.

С сотрудниками правоохранительных органов Шымкента встретились сенаторы Айгуль Капбарова и Нурлан Бекназаров. Полицейские продемонстрировали сенаторам работу центра видеонаблюдения и современных мобильных отделений полиции. Они рассказали, что для обеспечения безопас­ности в городе установлено 70 устройств видеонаблюдения и решен вопрос строительства 100 мобильных полицейских участков в густонаселенных районах.

В ходе встречи поднимались вопросы законодательного обеспечения деятельности силовиков, в том числе принципов «шаговой доступности» к населению.

– Известно, что во время пандемии работа сотрудников правоохранительных органов усложнилась. В связи с этим важно совершенствовать полицейскую службу и переходить на цифровые сервисы в соответствии с современными требованиями. Контроль движения и безопасность населения во время карантина также являются актуальной проблемой. Поэтому эффективность установки камер уличного видеонаблюдения возрастает. В то же время камера наблюдения должна больше работать на обеспечение безопасности населения, а не только на наложение штрафов, – сказала сенатор Айгуль Капбарова.

В свою очередь депутат Сената Нурлан Бекназаров отметил, что в соответствии с задачами, поставленными Президентом страны, усиление защиты прав и безопасность граждан будут и впредь в центре внимания сенаторов.

Об итогах работы палаты за прошедшую сессию жителям Туркестанской области рассказали сенаторы Али Бектаев и Алимжан Куртаев. На встречах присутствовали депутаты маслихатов, представители интеллигенции, общественных организаций и политических партий, малого и среднего бизнеса, а также журналисты городов Туркестана и Кентау.

В ходе встреч сенаторы подчеркнули, что в течение прошедшей сессии были приняты важнейшие для развития страны законы, причем ряд из них – в рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Депутаты маслихатов и представители общественности поднимали вопросы, связанные с приватизацией земель сельскохозяйственного назначения, их арендой, развитием пастбищ и малого и среднего бизнеса. Сенаторы подчеркнули, что эти вопросы они намерены проработать с соответствующими государственными органами для их дальнейшего решения.

Председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков встретился с вновь избранным акимом Ельтайского сельского округа Карасайского района Алматинской области.

В ходе встречи сенатор подчеркнул, что прошедшие прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов стали важным шагом в реализации ключевых политических реформ Главы государства. По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева Парламентом были приняты соответствующие изменения в законодательстве. Главная цель проводимой работы – совершенствование избирательной системы, укрепление системы местного самоуправления, повышение активности населения при реализации своих конституционных прав, а также повышение роли политических партий.

– Прямые выборы сельских акимов знаменуют новый этап политической модернизации. Впервые в истории независимости гражданам Казахстана предоставлена возможность напрямую избирать акимов и активно участвовать в решении вопросов местного значения, – сказал Владимир Волков.

В этот же день сенатор встретился с жителями Ельтайского сельского округа. Депутат ознакомился с оснащенностью участкового пункта полиции, а также с ходом подготовки школ к предстоящему учебному году.

Особое внимание Владимир Волков уделил вопросам безо­пасности учебных заведений: наличию и бесперебойной работе «тревожных кнопок», турникетов, сигнализаций. Сенатор отметил, что защита детей и безопасность в школах являются приоритетными задачами.