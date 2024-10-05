Встречи с международными наблюдателями

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров провел встречи с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко, вице-председателем Комиссии по содействию выборам в США Дональдом Палмером, делегацией Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ) во главе с заместителем генерального секретаря ОТГ Сади Джафаровым, членами Высшего избирательного совета Турции Чопуром Али и Уркером Али. В ЦКР также состоялась встреча с членом ЦИК Молдовы Мирчей Катырэу.

На встрече с Игорем Карпенко глава ЦКР сделал акцент на взаимодействии с ЦИК Беларуси в рамках ее председательства в Консультативном совете глав центральных избирательных органов стран – участниц СНГ.

Общаясь с Дональдом Палмером, Нурлан Абдиров отметил, что за электоральными процессами в Казахстане впервые наблюдает представитель Комиссии по содействию выборам в США. В свою очередь Дональд Палмер поблагодарил за подробную информацию о демократических реформах в Казахстане и отметил важность обеспечения открытого и прозрачного голосования.

– Я впервые в Казахстане, и это большая возможность для меня лучше изучить систему выборов и референдумов в республике. Подготовка к референдуму шла несколько месяцев, проделана большая работа. Для продолжения обмена опытом между избирательными органами наших стран мы пригласили представителей ЦИК РК наблюдать за президентскими выборами в США 5 ноября 2024 года. Один из важнейших вопросов для Сое­диненных Штатов – обеспечение избирательных прав людей с инвалидностью. Сегодня я был проинформирован, что и в Казахстане придают этим аспектам большое значение, – сказал он.

Сотрудничество с ОТГ осуществляется в том числе в рамках реализации инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева о создании Консультативного совета центральных избирательных органов государств – членов ОТГ, а с Турцией и Молдовой – в рамках реализации двусторонних меморандумов.

На встречах Нурлан Абдиров проинформировал гостей о ходе подготовки к референдуму, назначенному на 6 октября, о готовности участков к дню голосования, а также ответил на вопросы, касающиеся организации и проведения плебисцита, об основных этапах кампании и подведении ее итогов.

В ходе встреч председатель ЦКР подчеркнул, что в стране придается большое значение участию международных наблюдателей в электоральных кампаниях, в том числе как свидетельство поддержки демократического развития Казахстана.

Участники встреч отметили спокойную, доброжелательную обстановку в стране накануне референдума, высокий профессиональный уровень подготовки организаторов кампании и выразили готовность осуществлять наблюдение в день голосования объективно и беспристрастно.