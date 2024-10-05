Встречи с международными наблюдателями
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Елена Иванова
Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров провел встречи с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко, вице-председателем Комиссии по содействию выборам в США Дональдом Палмером, делегацией Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ) во главе с заместителем генерального секретаря ОТГ Сади Джафаровым, членами Высшего избирательного совета Турции Чопуром Али и Уркером Али. В ЦКР также состоялась встреча с членом ЦИК Молдовы Мирчей Катырэу.