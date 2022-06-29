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Встречи в глубинке
Алмат Шакирбаев

Советник Президента РК Малик Отарбаев побывал на днях в Алматинской области, где встретился с жителями Райымбекского и Кегенского районов.

Первая встреча прошла в Райымбекском районном цент­ре – Нарынколе, где председатели советов аксака­лов, акимы сел и активисты высказали свои мнения о наболевших, нерешенных проблемах и получили исчерпывающие ответы на многие ключевые вопросы.

Выслушав обоснованные предложения по дорожным, земельным, пограничным вопросам, советник Президента пообещал довести информацию до руководителей соответствующих органов. В своем выступлении Малик Отарбаев подробно разъяснил цели и особенности политичес­ких реформ, проводимых Президентом, отметил историческое значение и важность вопросов, поднятых на Национальном курултае, а также рассказал о задачах, стоящих перед страной для построения Нового Казахстана, ответил на многочисленные вопросы участников собрания.

Второй день поездки продолжился встречами с жителями Кегенского района, главной темой которых стали состояние дорог республиканского значения и земельные вопросы. Участникам собрания, авторам вопросов и сельским активистам советник Президента дал исчерпывающие разъяснения с приведением конкретных примеров и заверил, что вопросам земли и дорог уделяется особое внимание на респуб­ликанском уровне и решаются они поэтапно.

В свою очередь жители регио­на горячо поблагодарили высокого гостя за откровенный и содержательный разговор, отмечая, что подобные встречи придают им уверенности в том, что поставленные Главой государства цели обязательно будут достигнуты, и в этом процессе жители глубинки будут в первых рядах.

В селе Кеген Малик Отарбаев принял участие в церемонии презентации поэтического сборника «Найзақара» члена Союза писателей Казахстана, кавалера ордена «Құрмет» Кадирбека
Куныпияул и вручил автору книги и юбиляру
Благодарственное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева и поздравление государственного советника Ерлана Карина.

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