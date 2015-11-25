​Вуз новой формации

– Тлектес Исабаевич, расскажите, пожалуйста, чем живет ваш вуз, каким опытом может поделиться с коллективами других университетов страны?

– Вы, наверное, знаете, что на протяжении последних пяти лет наш вуз трансформируется в национальный исследовательский университет. В 2010 году с использованием международных стандартов проектного управления мы одними из первых национальных вузов приступили к процессу трансформации. Был разработан стратегический план развития университета до 2020 года, который связал миссию, видение и поставленные государством задачи с портфелем наших проектов. Были определены пять основных приоритетов.

В рамках первого приоритета «Развитие нематериальных активов» по объему выполняемых научных работ были определены пилотные кафедры для ускоренного преобразования их в кафедры инновационного типа. Они провели переоценку своих возможнос­тей, разработали «дорожные карты». Руководство и персонал университета прошли обучение по управлению проектами. В части развития человечес­ких ресурсов разработана методика определения базовых, технических и управленческих компетенций для всех сотрудников университета и тесты по их оценке, сформированы команды на уровне кафедр, факультетов, админист­рации и отлажен механизм взаимодействия организационных структур университета. Сегодня управленческая команда университета добилась того, что все, от преподавателя до ректора, ясно видят конечную цель трансформации.

В рамках второго приоритета соз­дан аграрный научно-производственный консорциум «Агро-Даму», деятельность которого вовлекла кафед­ры в реальные бизнес-проекты. В результате налажены устойчивые связи консорциума с бизнес-структурами, с которыми заключены договоры на выполнение инновационных проектов. В реализации этого направления планируется использовать финансовые инструменты государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса в АПК, предоставляемые по линии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Отрабатываются механизмы коммерциализации полученных научных результатов, открытия субсчетов кафедр, которыми они могли бы распоряжаться в дальнейшем самостоятельно.

Сегодня фермер должен чувствовать поддержку от науки. Это можно осуществить через передачу знаний. Единственная в Казахстане Высшая школа фермеров проводит семинары, «круглые столы» и тренинги, консультации по актуальным проблемам агробизнеса, предоставляет консалтинговые услуги по внедрению инновационных технологий в производство. Так, был разработан и проведен очень полезный для фермеров авторский курс «Подготовка агробизнес-среды к восприятию инноваций».

В рамках третьего приоритета «Динамичное вхождение в международное научное и образовательное пространство» в университете соз­дан центр развития академической мобильности. При поддержке парт­неров – вузов и научных центров 70 стран – создан международный научно-образовательный консорциум, в котором ученые университета вместе с зарубежными коллегами проводят исследования по глобальным проблемам, связанным с биоресурсами и природопользованием. Также развивается внутренняя и внешняя академическая мобильность, внедрено полиязычие.

Университет активно работает над сближением науки, образования и производства. В 2011 году КазНАУ присвоен статус инновационно ориентированного университета. Основанием для этого послужили инновационная направленность всех научных исследований наших ученых и системный подход к организации и выполнению НИР. Вуз проводит научные исследования в соответствии с Государственной программой индустриально-инновационного развития РК, программами Министерства образования и науки, а также отраслевыми, направленными на реализацию основных приоритетов. Это рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции, энергетика и машиностроение, наука о жизни, интеллектуальный потенциал страны. Вуз вносит посильный вклад в выполнение государственной программы «Агробизнес-2020» Минис­терства сельского хозяйства.

В рамках четвертого приоритета модернизируется научная и образовательная инфраструктура. Работают 31 исследовательская лаборатория и 4 инновационных центра, Казахстанско-японский инновационный центр, который создан совместно с ведущими японскими концернами JEOL и Shimadzu. Национальная лаборатория инженерного профиля открытого типа получила национальную аккредитацию. Доступ к проведению исследовательских и экспериментальных работ в лаборатории имеют все ученые. Теперь здесь можно проводить качественный и количественный анализ образцов различного характера и состава – от минералов до бактерий – и по результатам исследований выдавать сертификаты. Планируется, что и другие лаборатории пройдут аккредитацию. В дальнейшем на базе лаборатории инженерного профиля будет создан национальный центр определения качества и сертификации продуктов сельского хозяйства.

В скором времени будет открыт Инновационный центр, включающий в себя теплицу, учебно-научно-исследовательские лаборатории для подготовки специалистов в рамках государственной программы индуст­риально-инновационного развития, а также Казахстанско-корейский и водный центры. Последний уже осуществляет мониторинг водных объектов, проводит исследования по изучению качества природных и сточных вод, занимается проектированием гидравлических сооружений. Здесь действует тренинговый центр для обучения специалистов водного хозяйства Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Турк­менистана.

Казахстанско-корейский инновационный центр будет заниматься проведением тренингов для руководителей и специалистов, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур в закрытом грунте, созданием современных птицеводческих ферм и внедрением высокопродуктивных пород птиц. Запускается «умная теп­лица», где полностью будет автоматизирована система управления микроклиматом, это позволит резко повысить урожайность и качество выращиваемых культур.

Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе магистрантов и докторантов. Сформирован банк данных тем магистерских и докторских диссертаций, проведен их мониторинг. Темы диссертаций увязаны с темами инновационных проектов НИР и НИОКР кафедр и НИИ. Таким образом, все магистранты и докторанты непосредственно участвуют в выполнении научных работ и внедряют их результаты в производство. Важным шагом к созданию исследовательского университета станет разработка концепции электронного вуза и внедрение информационных технологий в учебный процесс.

В рамках пятого приоритета «Формирование мотивированного контингента обучающихся» в результате целенаправленной работы за последние пять лет численность студентов, поступивших в университет по государственному заказу, увеличилась почти в два раза.

– Каковы наиболее значимые аргументы целесообразности транс­формации вуза в национальный исследовательский университет?

– КазНАУ стал реальным интегратором образования, науки, производства. Университет стал ядром образовательной, научной, инновационной деятельности, ускоренного развития аграрного сектора, реально влияющим на конкурентоспособность страны в этой отрасли. Соотношение контингента бакалавриата к послевузовскому образованию составляет 73:27. Остепененность ППС в бакалавриате – 60%, магистратуре и докторантуре – 100%. Ежегодно защищаются более 20 PhD докторских и 400 магистерских диссертаций.

Университет одним из первых среди вузов приступил к освоению и использованию современных международных технологий обучения и методов научных исследований. Этот процесс осуществляется в партнерстве с QS-топ зарубежных вузов, таких как Университет Восточной Финляндии, Университет Вагенинген (Нидерланды), Ганноверский университет ветеринарной медицины (Германия) и многие другие. Совместно с ними разработаны программы двойного диплома, закреплены зарубежные координаторы и эксперты. Такая плодотворная совместная работа позволила многократно увеличить объемы финансирования науки. В текущем году объем финансирования научных работ по университету увеличился в десять раз по сравнению с 2011 годом.

Сегодня в КазНАУ реализуются 63 научно-исследовательских проекта на сумму более 0,5 миллиарда тенге и 22% завершенных научных работ внедрены в производство. Двадцать ученых аккредитованы как субъекты научной и научно-технической деятельности. Функционируют научные школы академиков с мировым именем, работает фундаментальная научная библиотека, действует офис коммерциализации научных технологий.

Университет с 2002 года ведет системную работу по развитию интеграции науки, образования и производства в аграрной сфере экономики. На базе десяти НИИ города Алматы функционируют филиалы кафедр, 12 директоров НИИ, 80 ученых НИИ работают в университете на 0,5 и 0,25 ставки, что составляет 14% от общей численности ППС университета. Ученые НИИ осуществляют научное руководство магистерскими и PhD докторскими диссертациями. В свою очередь НИИ стали базой для прохождения практики и проведения студентами научных исследований. Совместно с 12 НИИ МСХ РК ведется совместная подготовка 100 магистрантов и 22 докторантов. Эта практика широко применяется ведущими вузами мира.

На основе функционирования аграрного научно-производственного консорциума «Агро-Даму» в университете получило развитие государственно-частное партнерство. Создан учебно-научно-производственный центр «Байсерке-Агро». На базе УНПЦ более 3 000 обучающихся в КазНАУ проходят пятимесячную учебно-производственную, технологическую и клиническую практику. Ученые вуза здесь выполняют научно-производственные инновационные проекты. Планируется модель интеграции, разработанную в условиях УНПЦ «Байсерке-Агро», расширить и применить к производственным бизнес-предприятиям, расположенным в других регионах страны, в частности используя возможности лесного питомника по выращиванию посадочного материала, ТОО «Амиран» по развитию животноводческого комплекса, растениеводства и т. д.

Подготовка высококвалифицированных специалистов ведется через научные проекты, наукоемкое производство. Все НИИ университета работают с привязкой к ГПИИР-2, создаются новые научно-исследовательские лаборатории с оснащением их инновационным оборудованием. Начата подготовка 140 магистрантов по специальностям пищевой безо­пасности и 50 – по почвоведению и агрохимии.

– Тлектес Исабаевич, каким, на ваш взгляд, должен быть современный университет?

– Когда в ноябре 2014 года я был на приеме у Главы государства, мы обменялись мнениями о необходимости усиления интеграции аграрной науки и образования. Речь шла об опыте Франции, Бразилии, США, Великобритании и других стран, где функционируют исследовательские университеты. Наиболее оптимальный для Казахстана – опыт Франции. Национальный институт сельскохозяйственных исследований (INRА) объединяет национальные центры агрохимических (Версаль) и зоотехнических (департамент Сена и Уаза) исследований, более 200 опытных станций, лабораторий и опытных хозяйств. INRА занимает первое место в рейтинге сельскохозяйственных институтов в Европе и второе место в мире. Он проводит исследования по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и окружающей среды.

Так, в последние годы правительство Франции, следуя англо-саксонской модели организации научных исследований, пытается перенести центр тяжести проведения научно-исследовательской работы в университеты. Принятый закон об автономии предоставляет вузам большую свободу в области определения направлений и целей развития, распределения кадровых и финансовых ресурсов, профессиональной ориентации и отбора студентов. В целях стимулирования научных исследований прорывного характера особое внимание уделяется нецелевым проектам, темы по которым предлагаются не сверху, а самим научным сообществом.

Современный исследовательский университет – это крупный экономический субъект, обладающий большой самостоятельностью. Вокруг таких вузов создаются исследовательские парки как форма интегрированного развития науки, образования и бизнеса. Поэтому, во исполнение поручения Президента страны, в Казахстане создан Национальный аграрный научно-образовательный центр, в состав которого вошли 23 НИИ, 14 опытных станций, центры распространения знаний МСХ РК, три аграрных вуза – Казахский национальный аграрный университет, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир-хана. Такая интеграция должна стать эффективным инст­рументом активизации партнерства между НИИ, вузами и бизнес-средой. Необходимо на базе этих трех вузов создать кластеры. На базе КазНАУ – кластер «Юг и юго-восток», на базе КазАТУ имени С. Сейфуллина – клас­тер «Север» и на базе ЗКАТУ имени Жангир-хана – кластер «Запад». Например, в состав южного кластера войдут 14 научно-исследовательских институтов, 5 опытных хозяйств и 20 крупных компаний.

Для реализации одного из принципов Болонского процесса «обу­чение в течение всей жизни» и для внедрения непрерывной системы аграрного образования по линии школа (лицей) – колледж – университет необходимо в состав кластеров ввести один ведущий аграрный колледж из каждой области. Создание таких кластеров позволит более оперативно решать актуальные проблемы развития регионов, а хозяйствующим субъектам добиться высоких результатов в сельскохозяйственном производстве. В целом вся проделанная работа дает основание для создания в Казахстане на базе КазНАУ национального исследовательского университета.

– В нынешнем году университет отмечает 85-летний юбилей. С какими достижениями вуз подошел к этой дате?

– О достижениях университета говорит вся проделанная его коллективом работа, которая нацелена на повышение качества подготовки востребованных на аграрном рынке Казахстана специалистов. Ежегодно трудоустраиваются более 84% наших выпускников. С каждым годом повышается имидж вуза. Об этом свидетельствуют увеличение контингента обучающихся по госзаказу, численность поступающих в магистратуру и докторантуру PhD, улучшение качественных показателей деятельности профессорско-преподавательского состава, укреп­ление материально-технической базы и расширение информационных ресурсов. Сложившиеся научные школы и их кадровый потенциал позволили существенно повысить качество подготовки специалистов, увеличить количество исследовательских лабораторий, патентов, защищенных диссертаций и объемы финансирования НИР.

Свидетельством повышения качества деятельности университета служит прохождение вузом государственной аттестации, международной, национальной институциональной и специализированной аккредитаций. И как результат – впервые в текущем году университет занял 67-е место в рейтинге QS World University Rankings «Развивающаяся Европа и Центральная Азия».

Сегодня Казахский национальный аграрный университет представляет собой интеллектуальный центр, соз­дающий новые знания и передовые разработки, использующий модели и технологии обучения, основанные на современной международной практике. КазНАУ подготовил для аграрного сектора экономики Казахстана плеяду выдающихся ученых и блестящих специалистов. Выпускники университета и по сей день составляют научную, образовательную, политическую, экономическую и культурную элиту нашей страны. Университет и дальше будет оставаться флагманом высшего аграрного образования, осуществлять подготовку настоящих профессионалов своего дела. Наш юбилей – это очередная веха на большом и интересном пути, время свершений и реализации самых смелых идей. Поздравляю коллектив с юбилеем альма-матер, желаю всем дальнейших творческих успехов!