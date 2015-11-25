​Вуз новой формации

Свежий выпуск
802
Вадим МАКАРОВ

– Тлектес Исабаевич, расскажите, пожалуйста, чем живет ваш вуз, каким опытом может поделиться с коллективами других университетов страны?

– Вы, наверное, знаете, что на протяжении последних пяти лет наш вуз трансформируется в национальный исследовательский университет. В 2010 году с использованием международных стандартов проектного управления мы одними из первых национальных вузов приступили к процессу трансформации. Был разработан стратегический план развития университета до 2020 года, который связал миссию, видение и поставленные государством задачи с портфелем наших проектов. Были определены пять основных приоритетов.

В рамках первого приоритета «Развитие нематериальных активов» по объему выполняемых научных работ были определены пилотные кафедры для ускоренного преобразования их в кафедры инновационного типа. Они провели переоценку своих возможнос­тей, разработали «дорожные карты». Руководство и персонал университета прошли обучение по управлению проектами. В части развития человечес­ких ресурсов разработана методика определения базовых, технических и управленческих компетенций для всех сотрудников университета и тесты по их оценке, сформированы команды на уровне кафедр, факультетов, админист­рации и отлажен механизм взаимодействия организационных структур университета. Сегодня управленческая команда университета добилась того, что все, от преподавателя до ректора, ясно видят конечную цель трансформации.

В рамках второго приоритета соз­дан аграрный научно-производственный консорциум «Агро-Даму», деятельность которого вовлекла кафед­ры в реальные бизнес-проекты. В результате налажены устойчивые связи консорциума с бизнес-структурами, с которыми заключены договоры на выполнение инновационных проектов. В реализации этого направления планируется использовать финансовые инструменты государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса в АПК, предоставляемые по линии Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Отрабатываются механизмы коммерциализации полученных научных результатов, открытия субсчетов кафедр, которыми они могли бы распоряжаться в дальнейшем самостоятельно.

Сегодня фермер должен чувствовать поддержку от науки. Это можно осуществить через передачу знаний. Единственная в Казахстане Высшая школа фермеров проводит семинары, «круглые столы» и тренинги, консультации по актуальным проблемам агробизнеса, предоставляет консалтинговые услуги по внедрению инновационных технологий в производство. Так, был разработан и проведен очень полезный для фермеров авторский курс «Подготовка агробизнес-среды к восприятию инноваций».

В рамках третьего приоритета «Динамичное вхождение в международное научное и образовательное пространство» в университете соз­дан центр развития академической мобильности. При поддержке парт­неров – вузов и научных центров 70 стран – создан международный научно-образовательный консорциум, в котором ученые университета вместе с зарубежными коллегами проводят исследования по глобальным проблемам, связанным с биоресурсами и природопользованием. Также развивается внутренняя и внешняя академическая мобильность, внедрено полиязычие.

Университет активно работает над сближением науки, образования и производства. В 2011 году КазНАУ присвоен статус инновационно ориентированного университета. Основанием для этого послужили инновационная направленность всех научных исследований наших ученых и системный подход к организации и выполнению НИР. Вуз проводит научные исследования в соответствии с Государственной программой индустриально-инновационного развития РК, программами Министерства образования и науки, а также отраслевыми, направленными на реализацию основных приоритетов. Это рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции, энергетика и машиностроение, наука о жизни, интеллектуальный потенциал страны. Вуз вносит посильный вклад в выполнение государственной программы «Агробизнес-2020» Минис­терства сельского хозяйства.

В рамках четвертого приоритета модернизируется научная и образовательная инфраструктура. Работают 31 исследовательская лаборатория и 4 инновационных центра, Казахстанско-японский инновационный центр, который создан совместно с ведущими японскими концернами JEOL и Shimadzu. Национальная лаборатория инженерного профиля открытого типа получила национальную аккредитацию. Доступ к проведению исследовательских и экспериментальных работ в лаборатории имеют все ученые. Теперь здесь можно проводить качественный и количественный анализ образцов различного характера и состава – от минералов до бактерий – и по результатам исследований выдавать сертификаты. Планируется, что и другие лаборатории пройдут аккредитацию. В дальнейшем на базе лаборатории инженерного профиля будет создан национальный центр определения качества и сертификации продуктов сельского хозяйства.

В скором времени будет открыт Инновационный центр, включающий в себя теплицу, учебно-научно-исследовательские лаборатории для подготовки специалистов в рамках государственной программы индуст­риально-инновационного развития, а также Казахстанско-корейский и водный центры. Последний уже осуществляет мониторинг водных объектов, проводит исследования по изучению качества природных и сточных вод, занимается проектированием гидравлических сооружений. Здесь действует тренинговый центр для обучения специалистов водного хозяйства Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Турк­менистана.

Казахстанско-корейский инновационный центр будет заниматься проведением тренингов для руководителей и специалистов, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур в закрытом грунте, созданием современных птицеводческих ферм и внедрением высокопродуктивных пород птиц. Запускается «умная теп­лица», где полностью будет автоматизирована система управления микроклиматом, это позволит резко повысить урожайность и качество выращиваемых культур.

Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе магистрантов и докторантов. Сформирован банк данных тем магистерских и докторских диссертаций, проведен их мониторинг. Темы диссертаций увязаны с темами инновационных проектов НИР и НИОКР кафедр и НИИ. Таким образом, все магистранты и докторанты непосредственно участвуют в выполнении научных работ и внедряют их результаты в производство. Важным шагом к созданию исследовательского университета станет разработка концепции электронного вуза и внедрение информационных технологий в учебный процесс.

В рамках пятого приоритета «Формирование мотивированного контингента обучающихся» в результате целенаправленной работы за последние пять лет численность студентов, поступивших в университет по государственному заказу, увеличилась почти в два раза.

– Каковы наиболее значимые аргументы целесообразности транс­формации вуза в национальный исследовательский университет?

– КазНАУ стал реальным интегратором образования, науки, производства. Университет стал ядром образовательной, научной, инновационной деятельности, ускоренного развития аграрного сектора, реально влияющим на конкурентоспособность страны в этой отрасли. Соотношение контингента бакалавриата к послевузовскому образованию составляет 73:27. Остепененность ППС в бакалавриате – 60%, магистратуре и докторантуре – 100%. Ежегодно защищаются более 20 PhD докторских и 400 магистерских диссертаций.

Университет одним из первых среди вузов приступил к освоению и использованию современных международных технологий обучения и методов научных исследований. Этот процесс осуществляется в партнерстве с QS-топ зарубежных вузов, таких как Университет Восточной Финляндии, Университет Вагенинген (Нидерланды), Ганноверский университет ветеринарной медицины (Германия) и многие другие. Совместно с ними разработаны программы двойного диплома, закреплены зарубежные координаторы и эксперты. Такая плодотворная совместная работа позволила многократно увеличить объемы финансирования науки. В текущем году объем финансирования научных работ по университету увеличился в десять раз по сравнению с 2011 годом.

Сегодня в КазНАУ реализуются 63 научно-исследовательских проекта на сумму более 0,5 миллиарда тенге и 22% завершенных научных работ внедрены в производство. Двадцать ученых аккредитованы как субъекты научной и научно-технической деятельности. Функционируют научные школы академиков с мировым именем, работает фундаментальная научная библиотека, действует офис коммерциализации научных технологий.

Университет с 2002 года ведет системную работу по развитию интеграции науки, образования и производства в аграрной сфере экономики. На базе десяти НИИ города Алматы функционируют филиалы кафедр, 12 директоров НИИ, 80 ученых НИИ работают в университете на 0,5 и 0,25 ставки, что составляет 14% от общей численности ППС университета. Ученые НИИ осуществляют научное руководство магистерскими и PhD докторскими диссертациями. В свою очередь НИИ стали базой для прохождения практики и проведения студентами научных исследований. Совместно с 12 НИИ МСХ РК ведется совместная подготовка 100 магистрантов и 22 докторантов. Эта практика широко применяется ведущими вузами мира.

На основе функционирования аграрного научно-производственного консорциума «Агро-Даму» в университете получило развитие государственно-частное партнерство. Создан учебно-научно-производственный центр «Байсерке-Агро». На базе УНПЦ более 3 000 обучающихся в КазНАУ проходят пятимесячную учебно-производственную, технологическую и клиническую практику. Ученые вуза здесь выполняют научно-производственные инновационные проекты. Планируется модель интеграции, разработанную в условиях УНПЦ «Байсерке-Агро», расширить и применить к производственным бизнес-предприятиям, расположенным в других регионах страны, в частности используя возможности лесного питомника по выращиванию посадочного материала, ТОО «Амиран» по развитию животноводческого комплекса, растениеводства и т. д.

Подготовка высококвалифицированных специалистов ведется через научные проекты, наукоемкое производство. Все НИИ университета работают с привязкой к ГПИИР-2, создаются новые научно-исследовательские лаборатории с оснащением их инновационным оборудованием. Начата подготовка 140 магистрантов по специальностям пищевой безо­пасности и 50 – по почвоведению и агрохимии.

– Тлектес Исабаевич, каким, на ваш взгляд, должен быть современный университет?

– Когда в ноябре 2014 года я был на приеме у Главы государства, мы обменялись мнениями о необходимости усиления интеграции аграрной науки и образования. Речь шла об опыте Франции, Бразилии, США, Великобритании и других стран, где функционируют исследовательские университеты. Наиболее оптимальный для Казахстана – опыт Франции. Национальный институт сельскохозяйственных исследований (INRА) объединяет национальные центры агрохимических (Версаль) и зоотехнических (департамент Сена и Уаза) исследований, более 200 опытных станций, лабораторий и опытных хозяйств. INRА занимает первое место в рейтинге сельскохозяйственных институтов в Европе и второе место в мире. Он проводит исследования по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и окружающей среды.

Так, в последние годы правительство Франции, следуя англо-саксонской модели организации научных исследований, пытается перенести центр тяжести проведения научно-исследовательской работы в университеты. Принятый закон об автономии предоставляет вузам большую свободу в области определения направлений и целей развития, распределения кадровых и финансовых ресурсов, профессиональной ориентации и отбора студентов. В целях стимулирования научных исследований прорывного характера особое внимание уделяется нецелевым проектам, темы по которым предлагаются не сверху, а самим научным сообществом.

Современный исследовательский университет – это крупный экономический субъект, обладающий большой самостоятельностью. Вокруг таких вузов создаются исследовательские парки как форма интегрированного развития науки, образования и бизнеса. Поэтому, во исполнение поручения Президента страны, в Казахстане создан Национальный аграрный научно-образовательный центр, в состав которого вошли 23 НИИ, 14 опытных станций, центры распространения знаний МСХ РК, три аграрных вуза – Казахский национальный аграрный университет, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир-хана. Такая интеграция должна стать эффективным инст­рументом активизации партнерства между НИИ, вузами и бизнес-средой. Необходимо на базе этих трех вузов создать кластеры. На базе КазНАУ – кластер «Юг и юго-восток», на базе КазАТУ имени С. Сейфуллина – клас­тер «Север» и на базе ЗКАТУ имени Жангир-хана – кластер «Запад». Например, в состав южного кластера войдут 14 научно-исследовательских институтов, 5 опытных хозяйств и 20 крупных компаний.

Для реализации одного из принципов Болонского процесса «обу­чение в течение всей жизни» и для внедрения непрерывной системы аграрного образования по линии школа (лицей) – колледж – университет необходимо в состав кластеров ввести один ведущий аграрный колледж из каждой области. Создание таких кластеров позволит более оперативно решать актуальные проблемы развития регионов, а хозяйствующим субъектам добиться высоких результатов в сельскохозяйственном производстве. В целом вся проделанная работа дает основание для создания в Казахстане на базе КазНАУ национального исследовательского университета.

– В нынешнем году университет отмечает 85-летний юбилей. С какими достижениями вуз подошел к этой дате?

– О достижениях университета говорит вся проделанная его коллективом работа, которая нацелена на повышение качества подготовки востребованных на аграрном рынке Казахстана специалистов. Ежегодно трудоустраиваются более 84% наших выпускников. С каждым годом повышается имидж вуза. Об этом свидетельствуют увеличение контингента обучающихся по госзаказу, численность поступающих в магистратуру и докторантуру PhD, улучшение качественных показателей деятельности профессорско-преподавательского состава, укреп­ление материально-технической базы и расширение информационных ресурсов. Сложившиеся научные школы и их кадровый потенциал позволили существенно повысить качество подготовки специалистов, увеличить количество исследовательских лабораторий, патентов, защищенных диссертаций и объемы финансирования НИР.

Свидетельством повышения качества деятельности университета служит прохождение вузом государственной аттестации, международной, национальной институциональной и специализированной аккредитаций. И как результат – впервые в текущем году университет занял 67-е место в рейтинге QS World University Rankings «Развивающаяся Европа и Центральная Азия».

Сегодня Казахский национальный аграрный университет представляет собой интеллектуальный центр, соз­дающий новые знания и передовые разработки, использующий модели и технологии обучения, основанные на современной международной практике. КазНАУ подготовил для аграрного сектора экономики Казахстана плеяду выдающихся ученых и блестящих специалистов. Выпускники университета и по сей день составляют научную, образовательную, политическую, экономическую и культурную элиту нашей страны. Университет и дальше будет оставаться флагманом высшего аграрного образования, осуществлять подготовку настоящих профессионалов своего дела. Наш юбилей – это очередная веха на большом и интересном пути, время свершений и реализации самых смелых идей. Поздравляю коллектив с юбилеем альма-матер, желаю всем дальнейших творческих успехов!

Популярное

Все
Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация
Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в Астане
Крупный пожар в банном комплексе в Семее: два человека пострадали (видео)
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Из космоса опасные сигналы
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Костанайцы стали меньше платить за тепло
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Инновации на развалинах аграрной науки
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022

Читайте также

Медицинское освидетельствование осужденных теперь осуществл…
Оперативно, корректно, по существу
ЖКХ для космической гавани
Подсластили отрасль…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]