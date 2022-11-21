Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане

Институт "Социс-А" озвучил итоги exit poll, согласно которым, на выборах президента РК больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По результатам третьего exit poll Касым-Жомарт Токаев набрал 82,02% голосов.
Кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден –2,84% голосов.
Кандидат от партии ОСДП Нурлан Ауесбаев – 2,38% голосов.
Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев – 3,68% голосов.
Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен – 2,62% голсов.
Кандидат от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары — дәстүрге жол" Салтанат Турсынбекова – 2,24% голсов.
Графу "Против всех" выбрали 4,22% проголосовавших.