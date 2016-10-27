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Выходят на арену силачи
Жубаныш БАЙГУРИНОВ
На приглашение охотно откликнулись даже страны Африки и Ближнего Востока. По словам руководителя штаба по подготовке к состязаниям Владимира Коренькова, самое большое число гиревиков (по предварительным заявкам) представила Российская Федерация – 115, затем идет Казахстан – 90, Украи­на – 23, США – 21, Ирландия – 12, Финляндия – 11, Узбеки­стан – 10, Австралия – 9, Кыргызстан – 8. ЮАР направила двух своих мастеров, Япония – трех, Франция – одного...

В составе нашей национальной сборной немало именитых мастеров международного класса. В частности, это актюбинцы – 12-кратный чемпион мира Евгений Гончаров, Салават Жумагалиев, Алмагуль Шамгонова, Сергей Гончаров. Ожидается выход на помост и ветеранов, самый старший из них – 80-летний Амангали-ага из Шалкарского района.

По словам главного тренера региональной команды Мурата Казиева, в области этот вид спорта поставлен на широкую ногу. В прошлом году была созда­на областная Федерация гиревого спорта и арм­рестлинга, руководителем которой стал президент международного аэропорта Актобе Бокенжан Аманбаев. Кстати, он тоже будет выступать в составе сборной ветеранов.

Как отметил многократный чемпион мира Евгений Гончаров, у гиревого спорта нет ограничений по возрасту. В Ирландии, скажем, есть ветеран, которому 88 лет, и когда он начинает поднимать гири, молодым остается только удивляться: 16-килограммовый снаряд толкает до 120 раз!

Сам Евгений настроен в этот раз стать лучшим на планете. Он выйдет на помост в первый же день турнира и выступит в двух видах: классическом и длинном цикле. Торжественное открытие состоится сегодня во дворце спорта «Коныс». В качестве почетных гостей приглашены олимпийский чемпион Илья Ильин, основатели гиревого спорта в РК Пантелей Феликиди, член рес­публиканской Федерации гиревого спорта и армрестлинга Владимир Дрекслер. Главным судьей назначен заслуженный тренер РК, мастер спорта Мурат Казиев.

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