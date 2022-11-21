Вымогатель представлялся полицейским в Костанае

В Костанайской области задержан лжеполицейский, который представлялся сотрудником подразделения управления по борьбе с организованной преступностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

«Жительница областного центра заявила в полицию о том, что у нее вымогает деньги неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником УБОП. Все доводы заявительницы были тщательно проверены и подтверждены», – сообщил подробности заместитель начальника УСБ ДП Костанайской области Канат Мендыбаев.

Подозреваемым оказался житель Акмолинской области. Приехавший в Костанай мужчина угрожал горожанке привлечением к уголовной ответственности и распространением порочащих сведений, чем незаконно получил более 2 млн тенге.

«В результате совместных оперативных мероприятий сотрудники управлений по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности ДП Костанайской области задержали 27-летнего подозреваемого на одной из съемных квартир города Костаная. В настоящее время он арестован судом, проводятся следственные действия», – подытожил начальник УБОП Департамента полиции области Серик Байгонов.