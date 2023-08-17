Вымогательство попало на видео в Темиртау

2 млн тенге вымогал злоумышленник у жителя города Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

34-летний житель Темиртау заявил в полицию на мужчину, который угрозами и насилием вымогал у него 2 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Карагандинской области совместно с бойцами «Арлан» задержали 28-летнего мужчину.

По месту жительства подозреваемого изъяты пневматический пистолет и кастет.

Ведется досудебное расследование по уголовной статье «Вымогательство».

Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.