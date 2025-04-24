Высокопоставленный полицейский трагически погиб в Жамбылской области
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Также в ДТП пострадал второй сотрудник правоохранительных органов
Соболезнования в связи с кончиной сотрудников полиции в соцсетях выразил министр внутренних дел Ержан Саденов.
«Выражаю соболезнования родным и близким инспектора батальона патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области, старшего лейтенанта полиции Нуржана Дунбаева, погибшего в ДТП при исполнении служебных обязанностей. Его имя останется в памяти коллег и ведомства», – написал он на своей странице в Instagram.
Кроме того, глава ведомства добавил, что МВД окажет семье всю необходимую поддержку. Второму сотруднику экипажа инспектору патрульной полиции Бекзату Сотаеву он пожелал скорейшего выздоровления.