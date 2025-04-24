Также в ДТП пострадал второй сотрудник правоохранительных органов

Фото: instagram.com/sadenov_online

Соболезнования в связи с кончиной сотрудников полиции в соцсетях выразил министр внутренних дел Ержан Саденов.

«Выражаю соболезнования родным и близким инспектора батальона патрульной полиции Департамента полиции Жамбылской области, старшего лейтенанта полиции Нуржана Дунбаева, погибшего в ДТП при исполнении служебных обязанностей. Его имя останется в памяти коллег и ведомства», – написал он на своей странице в Instagram.

Кроме того, глава ведомства добавил, что МВД окажет семье всю необходимую поддержку. Второму сотруднику экипажа инспектору патрульной полиции Бекзату Сотаеву он пожелал скорейшего выздоровления.