Выставка филиалов зарубежных вузов для школьников проходит в Астане

Основная цель выставки Study in Kazakstan – создание возможности обучения в зарубежных вузах, не выезжая за пределы Казахстана

Фото: пресс-служба МНВО РК

Более 20 зарубежных филиалов вузов представлены на образовательной выставке Study in Kazakstan, проходящей в столичном Дворце школьников им. Аль-Фараби. Мероприятие организовано для учащихся 10 и 11 классов Министерством науки и высшего образования РК, акиматом Астаны и ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, сообщает Kazpravda.kz

По данным МНВО, в выставке приняли участие советник министра науки и высшего образования Руслан Емелбаев, руководитель управления образования г. Астаны Касымхан Сенгазыев, заместитель директора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова, проректор по академическим вопросам ЕНУ Ардак Бейсенбай и представители филиалов зарубежных вузов.

Основная цель выставки Study in Kazakstan – создание возможности обучения в зарубежных вузах, не выезжая за пределы Казахстана. Уже сегодня во многих регионах страны налажены контакты с квалифицированными зарубежными вузами, созданы условия для обучения по системе двойных дипломов.

В дальнейшем предполагается увеличение количества зарубежных вузов. Об этом в своем докладе отметил советник министра науки и высшего образования Руслан Емелбаев.

«Государством создаются все условия для вашего образования. В дальнейшем будет проведена масштабная работа по программе двойного диплома, что позволит увеличить количество филиалов зарубежных вузов. Надеюсь, вы сможете получить необходимую информацию на этой выставке. Желаю вам дальнейших успехов!» – сказал Руслан Емелбаев.

Также в ведомстве напомнили, что абитуриенты смогут поступить в филиалы зарубежных вузов по результатам ЕНТ.

Выставка проходит 30 и 31 января.