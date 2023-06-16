Вывозятся на свалки и растаскиваются собаками – сенатор о шкурах скота

Правительство, Сенат, Экономика, Сельское хозяйство
71
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил Кузиев, производство шерсти и шкур намного выгоднее и прибыльнее, чем даже продажа мяса.

Фото: Kazpravda.kz

Депутат Закиржан Кузиев в ходе правительственного часа в Сенате отметил, что одной из острых проблем в АПК является вопрос переработки животноводческой продукции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он привел данные, согласно которым в 2022 году производство шерсти и шкур крупного и мелкого рогатого скота составило 40,6 тыс. тонн и 11,4 млн штук. Из этого общего объема шерсти направлено на переработку и экспортировано 6,6 тыс. тонн, или 16%, в немытом виде вывезено 900 тонн, или 2,2%, непереработанный остаток – более 33 тысяч тонн или 82%.

«Примерно такая же картина со шкурами, то есть, из полученных в 2022 году шкур было переработано всего 13,4%. Более 80% шерсти и кожи производят личные подсобные хозяйства. Ни для кого не секрет, что основная часть непереработанного сырья вывозится на мусорные свалки, растаскивается собаками по аулам, либо сжигается, что негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической ситуации на местах и приводит к разным болезням», - сказал сенатор, отметив, что шерсть и шкуры являются самыми востребованными из животноводческого сырья товарами на мировом рынке.

При этом, отметил Кузиев, заниматься производством шерсти и шкур выгодно, и они могут приносить гораздо больше доходов животноводу, чем даже продажа мяса скота, при условии качественной, отвечающей всем стандартам технологической переработки.

«Поэтому необходимо пересмотреть методы работы и государственного регулирования в сфере производства и переработки овечьей шерсти и шкур. Данный вектор работы в сфере животноводства – это не только достижение мясных и молочных показателей, но и получение качественных изделий из шерсти и шкур», - заключил сенатор.

#Сенат #производство #проблема #скот #свалки #шкуры

Популярное

Все
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
«Казахское кино нуждается в демонополизации финансирования»
Фестиваль этнической музыки THE SPIRIT OF TENGRI давно шагнул за музыкальные рамки
Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.
В Алматы открыли памятник народному артисту Казахстана, участнику Великой Отечественной войны Юрию Борисовичу Померанцеву
Свыше 30 тыс. уникальных кинодокументов, почти 200 тыс. фотографий и более 18 тыс. звукозаписей хранится в фонде Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи
«Золотой Унитаз»
Хирург Жанат Спатаев – один из немногих в Казахстане, кто проводит операции на печени и поджелудочной железе
Как констатируют врачи, за последние пять лет заболеваемость органов пищеварения у детей и подростков увеличилась в три раза. Виной тому – неправильное питание
В Казахстане впервые в этом году отмечается День отца
Семьи погибших сотрудников лесничества в области Абай получили квартиры в Семее
Несколько суток подряд пожарные Алматинской области помогают тушить возгорание в лесном резервате «Семей орманы»
Учитель мечети избил двух мальчиков в Шымкенте
Даниал Ахметов освобожден от должности акима ВКО
Токаев проведет второе заседание Национального курултая в Туркестане
Ожог 95% тела получила женщина на работе в Актюбинской области
«Мозговой центр» современного Казахстана
Воспоминания о детстве
Не проблема. Беда!
По древним дорогам Сарыарки
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
БТР может все!
Армию привлекли к тушению пожара в Абайской области
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Пантеон семи святых
Более 300 человек тушат пожар в резервате "Семей орманы"
Как меня провели с летом
Глава МЧС назвал причину резкого увеличения площади пожара в резервате "Семей орманы"
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Заволокло дымом: природный пожар продолжает бушевать в Абайской области
Трое суток в режиме ЧС: горящие леса в Абайской области удалось локализовать
В МЧС сообщили о ситуации в Абайской области на сегодня
Режим ЧС ввели в Семее из-за лесного пожара
В охваченную пожарами область Абай направлены военнослужащие
Астанчанка с ребенком упали с 12-го этажа
Токаев отложил визит во Вьетнам из-за пожара в Абайской области
Десять автобусов направлены для эвакуации населения в области Абай
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане

Читайте также

Глава Сената встретился с послом Саудовской Аравии в Казахс…
В "Samruk-Kazyna" ответили на критику со стороны Натальи Го…
Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в Абайс…
Каныш Тулеушин назначен первым вице-министром цифрового раз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]