Вывозятся на свалки и растаскиваются собаками – сенатор о шкурах скота

Как отметил Кузиев, производство шерсти и шкур намного выгоднее и прибыльнее, чем даже продажа мяса.

Фото: Kazpravda.kz

Депутат Закиржан Кузиев в ходе правительственного часа в Сенате отметил, что одной из острых проблем в АПК является вопрос переработки животноводческой продукции, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он привел данные, согласно которым в 2022 году производство шерсти и шкур крупного и мелкого рогатого скота составило 40,6 тыс. тонн и 11,4 млн штук. Из этого общего объема шерсти направлено на переработку и экспортировано 6,6 тыс. тонн, или 16%, в немытом виде вывезено 900 тонн, или 2,2%, непереработанный остаток – более 33 тысяч тонн или 82%.

«Примерно такая же картина со шкурами, то есть, из полученных в 2022 году шкур было переработано всего 13,4%. Более 80% шерсти и кожи производят личные подсобные хозяйства. Ни для кого не секрет, что основная часть непереработанного сырья вывозится на мусорные свалки, растаскивается собаками по аулам, либо сжигается, что негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической ситуации на местах и приводит к разным болезням», - сказал сенатор, отметив, что шерсть и шкуры являются самыми востребованными из животноводческого сырья товарами на мировом рынке.

При этом, отметил Кузиев, заниматься производством шерсти и шкур выгодно, и они могут приносить гораздо больше доходов животноводу, чем даже продажа мяса скота, при условии качественной, отвечающей всем стандартам технологической переработки.

«Поэтому необходимо пересмотреть методы работы и государственного регулирования в сфере производства и переработки овечьей шерсти и шкур. Данный вектор работы в сфере животноводства – это не только достижение мясных и молочных показателей, но и получение качественных изделий из шерсти и шкур», - заключил сенатор.