Взаимодействие Казахстана и Молдовы обсудили Касым-Жомарт Токаев и Игорь Додон

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Фото с сайта akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с лидером Молдовы Игорем Додоном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президенты двух стран обсудили двусторонние связи и взаимодействие в рамках международных организаций.

"Мы намерены укреплять сотрудничество с Молдовой и в дальнейшем расширять торгово-экономическое партнерство. Полагаю, у нас есть все возможности для развития наших взаимоотношений", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Глава Республики Молдова выразил благодарность за теплый прием и отметил продуктивный характер межгосударственного диалога.

"Между нашими странами сложились дружеские отношения. Подписано более 30 двусторонних соглашений. 12 документов находятся на рассмотрении. Для Молдовы важен интеграционный процесс с Евразийским экономическим союзом. Нам предстоит большая работа в этом направлении", - сказал Игорь Додон.

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