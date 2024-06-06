Взглянуть на Бурабай с высоты птичьего полета

С 1 июня в Акмолинской области открылся очередной туристический сезон. Сегодня в регионе насчитывается более 600 предприятий сферы туризма. По итогам прошлого года общий турпоток вырос на 6% и превысил отметку в 1,3 млн посетителей, из них 18,2 тыс. – иностранных, отметил на брифинге в РСК руководитель управления туризма Андрей Подгурский. Доля Акмолинской области по оказанию туристических услуг в республике составляет более 9%.

Туристов привлекают чарующие красоты региона, особенно главного курорта – Бурабая. Общий турпоток ежегодно составляет более 1 млн человек. Между тем рекреационная нагрузка на курортную зону уже почти в три раза превышает утвержденный показатель посещений в 450 тыс. туристов в год.

Высокий наплыв гостей не мог не усугубить имеющиеся проблемы благоустройства и санитарного состояния курорта. Километровые пробки в час пик на главной улице поселка Бурабай – привычная летняя картина. Проблем добавляет нехватка парковочных мест. И хотя в этом году Бурабай прирос двумя парковками на 1 200 машин, на территории Национального парка этот вопрос остается открытым. К слову, в текущем году на благоустройство и санитарную очистку п. Бурабай из местного бюджета выделено 18,3 млн тенге. Стоимость услуг санитарно-гигиенических узлов решено снизить до 50 тенге. В самом поселке пять СГУ будут бесплатными за счет местного бюджета.

Неудобство туристам доставляет и недостаточный объем трафика мобильной связи и Интернета. Так, на территории курорта установлены девять антенномачтовых сооружений (АМС), однако в некоторых, наиболее популярных среди туристов местах (территория мараловодческого хозяйства, гора Бөлектау, поляна Абылай-хана, пещера Кенесары и другие), имеющегося трафика недостаточно.

Согласно замерам, отметил спикер, необходима установка еще пяти антенномачтовых сооружений. Со всеми мобильными операторами проведены переговоры, и при наличии АМС все они готовы установить дополнительное оборудование.

С бытующим мнением, что цены на курорте «Бурабай» весьма высоки, Андрей Подгурский согласился отчасти. Ценовой диа­пазон в более чем 200 объектах размещения широко варьи­руется. Больше нареканий звучит на качество оказываемых услуг, говорит он. Зная об этом, управление туризма берет на себя обязательство и за два месяца до начала каждого туристского сезона приглашает персонал отелей на обучающие семинары от известных профессионалов из сфер туризма и обслуживания. Дефицит квалифицированных кадров ощутим и в этой отрасли экономики.

Что касается безопасности туристов, управление туризма предлагает нацпарку, районному акимату обустраивать наиболее популярные туристские тропы. Однако установить ограждения везде невозможно, поэтому безопасность турис­тов – дело прежде всего самих туристов, подчеркнул спикер.

Как известно, 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. В текущем году ожидается более одной тысячи китайских туристов, а это вдвое больше, чем в прошлом году.

Что касается новых турпродуктов, то в области практически ежегодно появляются порядка трех-четырех новых зон отдыха. К примеру, глэмпинг – большей частью деревянные домики со всеми условиями для проживания. По-прежнему отдыхающие смогут насладиться конными, водными, экскурсионными маршрутами, покататься на квадроциклах. Если удастся пройти все согласования, то в Бурабае уже в этом году появится вертолетный тур над курортом. В последующем в Бурабай можно будет прилетать на вертолете из Астаны. Уже, оказывается, есть инвестор, готовый приступить к воплощению этого интерес­ного проекта.

Как отметил Андрей Подгурский, в области определены три базовых направления отдыха: центры лечебно-оздоровительного и рекреационного туризма – Бурабайский, Зерендинский, Ерейментауский и Коргалжынский районы, зона пристоличного отдыха – Аккольский, Аршалынский, Целиноградский районы и город Косшы, центры развития природно-ланд­шафтного туризма – районы Биржан-сал, Буландынский, Сандыктауский. Одним из перс­пективных мест по развитию туризма называют Аккольский район. Но для привлечения инвесторов в этот район необходимо решить воп­рос с выделением там земельных участков.