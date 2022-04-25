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Мажилис , Сельское хозяйство
Взглянуть, озаботиться, вспотеть, всплакнуть – депутаты о возврате пастбищных земель
Тусупбекова Лаура

Депутаты Мажилиса Парламента РК констатируют слабую работу государственных органов по возврату пастбищных земель. Так, мажилисмен Кайнар Абасов в ходе правительственного часа заявил, что несмотря на обеспечение законодательной базой использования пастбищных угодий, право на изъятие земель используется не в достаточной мере, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Депутат констатировал, что для развития личных подсобных хозяйств главным препятствием является острая нехватка пастбищных земель для выпаса скота.

«Несмотря на то, что ранее Парламентом обеспечена законодательная база по использованию пастбищных угодий, право на изъятие земель на местах мало используется. Пастбищные земли не входят в планы развития населенных пунктов и продолжают концентрироваться в руках крупных землевладельцев. На местах процессы возвращения пастбищных угодий идут очень медленно», – отметил Кайнар Абасов.

В свою очередь первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, сообщил, что на данный момент согласно мониторингу возвращено 2,5 млн га.

«Сейчас работа проводится, создана специальная рабочая группа, и работа ведется в рамках этой рабочей группы. Сейчас мы работаем с заместителями акимов регионов, чтобы эти возвращенные земли могли быстро распределить на конкурсной основе. Сейчас у нас есть категория «земельные запасы». Мы эти все вопросы прорабатываем, чтобы максимально решить проблему», – сказал он.

Между тем Абасов рассказал совсем о другой картине, которую депутаты увидели во время выездов в регионы.

«Буквально вчера мы были в регионах, например, в Туркестанской области, в Сайрамском районе, необходимы более 1 млн га пастбищных земель, в Казыгуртском районе – более 479 га», – сказал он.

По словам Айдарбека Сапарова, эти вопросы будут выноситься на повестку рабочей группы. 

«Будем определять, сколько не хватает, есть норматив. Все эти стандарты будут пересмотрены, сейчас мы разрабатываем положение и будем работать по возврату, изъятию земельных участков в селах. С января работа ведется, и она сейчас продолжается, мы дополнительно письменно предоставим информацию. Вопрос действительно серьезный, и нам необходимо всем участвовать в решении», – признал он.

В свою очередь вице-спикер Мажилиса Павел Казанцев призвал активизировать эту работу.

«Это критически важный вопрос, мы видим, что сельчане не могут держать скот, и первая причина – это недоступность кормов. Несколько групп депутатов ездили по регионам и будем продолжать эту работу. На месте выясняем ситуацию – к законам нет никаких претензий. А дальше начинается на исполнительном уровне сплошная проблема, начиная от планов управления пастбищами, которые в подавляющем большинстве сел вообще не составлены, а там, где составлены, из разряда политического документа – «усилить, улучшить, посмотреть, взглянуть, озаботиться, вспотеть, всплакнуть». Никаких измеримых цифр нет, ни действий, ни тем более ответственности. По всем фронтам нам нужно эту ситуацию просто додавливать, я просто других слов не нахожу», – возмутился вице-спикер Мажилиса.

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